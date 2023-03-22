РФ осталась у разбитого корыта: как Китай не пошел на сделку, на которую надеялись в Кремле

Журналисты Bloomberg считают, что в Пекине с тревогой наблюдают за диверсификацией поставок энергоносителей, что позволяет стране не повторять европейских ошибок в чрезмерной зависимости от Москвы.

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Президент РФ Владимир Путин предложил главе КНР Си Цзиньпину увеличить объемы закупок российского газа. Однако китайский лидер не ответил на это согласием, пишет агентство Bloomberg.

Журналисты считают, что Си Цзиньпин не дал ни "явного согласия", ни "намека" на прогресс в вопросе строительства и эксплуатации газопровода "Сила Сибири-2", который должен связать российские газовые месторождения с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая.

Bloomberg пишет, что в Китае с тревогой наблюдают за диверсификацией поставок энергоносителей, что позволяет стране не повторять европейских ошибок в чрезмерной зависимости от России.

При этом, по словам старшего аналитика Energy Policy Research Foundation, Inc. Батта Одгерела, позиция Китая еще может измениться, если РФ сделает особо выгодное предложение.

"Дополнительный газ из России не требуется, особенно после экономического спада, спровоцированного карантином", — рассказал специалист.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина: чего добилась Москва

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете от 21 марта заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин не смог добиться желаемого во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином и потерпел "фиаско".

Так, лидер Китая пробыл в Москве с 20 по 22 марта и встретился с Владимиром Путиным. Они провели несколько переговоров на тему укрепления отношений между странами, но вопрос войны в Украине также не обошли стороной.

По мнению аналитиков, глава Кремля не смог добиться желаемого результата и договориться о тех условиях двустороннего партнерства, которые были бы выгодны для него.

"Обязательства, взятые Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, были заметно однобокими, что указывает на то, что Си соглашается на более сдержанную версию российско-китайских отношений, чем, вероятно, ожидал Путин", — говорится в сообщении.

Напомним, что на встречу Путина и Си Цзиньпина также отреагировало правительство США. Так, 21 марта в Белом доме заявили, что обе стороны хотят, чтобы мир работал по их правилам, однако такие отношения вряд ли можно называть альянсом.

Тем временем в Пекине по-своему оценили переговоры с Путиным. Глава государства Си Цзиньпин в разговоре с лидером Кремля подчеркнул, что он видит окончание войны в Украине исключительно путем мирных переговоров.