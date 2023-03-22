РФ залишилася біля розбитого корита: як Китай не пішов на угоду, яку сподівалися в Кремлі

Журналісти Bloomberg вважають, що у Пекіні з тривогою спостерігають за диверсифікацією постачання енергоносіїв, що дозволяє країні не повторювати європейських помилок у надмірній залежності від Москви.

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Президент РФ Володимир Путін запропонував главі КНР Сі Цзіньпіну збільшити обсяги закупівель російського газу. Однак китайський лідер не відповів на це згодою, пише агентство Bloomberg.

Журналісти вважають, що Сі Цзіньпін не дав ні "явної згоди", ні "натяку" на прогрес у питанні будівництва та експлуатації газопроводу "Сила Сибіру-2", яке має пов'язати російські газові родовища із Сіньцзян-Уйгурським автономним районом на заході Китаю.

Bloomberg пише, що у Китаї з тривогою спостерігають за диверсифікацією постачання енергоносіїв, що дозволяє країні не повторювати європейських помилок у надмірній залежності від Росії.

За словами старшого аналітика Energy Policy Research Foundation, Inc. Батта Одгерела, позиція Китаю ще може змінитись, якщо РФ зробить особливо вигідну пропозицію.

"Додатковий газ із Росії не потрібен, особливо після економічного спаду, спровокованого карантином", — розповів фахівець.

Переговори Путіна і Сі Цзіньпіна: чого досягла Москва

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 21 березня заявили, що президент Російської Федерації Володимир Путін не зміг досягти бажаного під час переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном і зазнав "фіаско".

Так, лідер Китаю пробув у Москві з 20 по 22 березня та зустрівся з Володимиром Путіним. Вони провели кілька переговорів на тему зміцнення відносин між країнами, але питання війни в Україні також не оминули.

На думку аналітиків, глава Кремля не зміг досягти бажаного результату і домовитися про ті умови двостороннього партнерства, які були б вигідні для нього.

"Зобов'язання, взяті Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним, були помітно однобокими, що вказує на те, що Сі погоджується на більш стриману версію російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, очікував Путін", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна також відреагував уряд США. Так, 21 березня у Білому домі заявили, що обидві сторони хочуть, щоб світ працював за їхніми правилами, проте такі відносини навряд чи можна називати альянсом.

Тим часом у Пекіні по-своєму оцінили переговори з Путіним. Глава держави Сі Цзіньпін у розмові з лідером Кремля наголосив, що він бачить закінчення війни в Україні виключно шляхом мирних переговорів.