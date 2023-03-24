Свет на паузе: в правительстве сообщили, что будет с тарифами на электричество в Украине

1 апреля 2023 года в Украине истекает срок специального периода со льготными ценами на электроэнергию. В Кабинете министров объяснили, что будет с ценами в будущем.

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Кабинет министров Украины в пятницу, 24 марта 2023 года, продлил действие механизма возложения специальных обязанностей (ВСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется тариф на электричество для населения, до 30 апреля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Это значит, что до конца апреля тарифы на электроэнергию для украинцев останутся без изменений.

"1 апреля у нас должен был закончиться специальный период со льготными ценами на электроэнергию. Поэтому сегодня правительство принимает решение о его продлении", — сказа глава Кабмина.

Он отметил, что механизм возложения специальной обязанности продолжит действовать до 30 апреля.

"То есть цена на электроэнергию до конца этого отопительного периода, как мы и обещали, остается без изменений", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Сколько украинцы будут платить за свет до конца апреля

Согласно решению Кабмина, тарифы на свет останутся таковыми:

1,44 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт-ч (включительно) в месяц;

1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-ч – для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч (включительно) в месяц.

Для коллективных бытовых потребителей и общежитий (за весь объем потребления), тариф на электроэнергию установлен в размере 1,68 грн (с НДС) за 1 кВт-час.

Ранее Фокус подробно объяснял, как, когда и почему украинцам могут повысить тариф на электроэнергию. Также сообщалось, что НКРЭКУ планирует рассмотреть вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.