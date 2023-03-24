Світло на паузі: в уряді повідомили, що буде з тарифами на електрику в Україні

1 квітня 2023 року в Україні спливає термін спеціального періоду з пільговими цінами на електроенергію. У Кабінеті Міністрів пояснили, що буде з цінами в майбутньому.

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Кабінет міністрів України у п'ятницю, 24 березня 2023 року, продовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється тариф на електрику для населення до 30 квітня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Це означає, що до кінця квітня тарифи на електроенергію для українців залишаться без змін.

"1 квітня у нас мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні уряд приймає рішення про його продовження", — сказав голова Кабміну.

Він зазначив, що механізм покладання спеціального обов'язку продовжуватиме діяти до 30 квітня.

"Тобто ціна на електроенергію до кінця цього опалювального періоду, як ми й обіцяли, залишається без змін", — наголосив Денис Шмигаль.

Скільки українці платитимуть за світло до кінця квітня

Згідно з рішенням Кабміну, тарифи на світ залишаться такими:

1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год (включно) на місяць;

1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год (включно) на місяць.

Для колективних побутових споживачів та гуртожитків (за весь обсяг споживання) тариф на електроенергію встановлено у розмірі 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-годину.

Раніше Фокус докладно пояснював, як, коли та чому українцям можуть підвищити тариф на електроенергію. Також повідомлялося, що НКРЕКП планує розглянути питання підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.