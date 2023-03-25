"Ущерб планете": украинцев призывают не участвовать в акции "Час Земли"

Экологическая акция предусматривает отключение всей электроэнергии в доме ровно на час, однако такие действия только навредят украинской энергосистеме, которая сильно пострадала после ракетных ударов ВС РФ.

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В "Укрэнерго" просят украинцев не участвовать в международной акции "Час Земли", которая запланирована на 25 марта 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Экологическая акция предусматривает отключение всей электроэнергии в доме ровно на час (с 20:30 до 21:30), однако украинские энергетики призывают не следовать правилам "Часа Земли". По словам специалистов, полное выключение всех приборов только сильно повредит системе.

"Как мы постоянно напоминаем, количество производимой электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленной — это закон физики. Одновременное отключение света – это кратковременное снижение потребления. Если эта акция будет поддержана многими людьми, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах", — отмечают представители "Укрэнерго".

По словам украинских энергетиков, такая акция даже в мирное время наносит значительный ущерб энергосистеме, а тем более после тяжелой зимы в Украине, когда электростанции постоянно подвергались обстрелам со стороны россиян.

Впрочем, важно выключать часть приборов в пиковые утренние и вечерние часы.

"Лучшим вкладом каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы, чтобы уменьшить неравномерность потребления электроэнергии в течение суток", — добавляют украинские энергетики.

Напомним, в некоторых областях Украины возможны отключения электроэнергии.

Также сообщалось, что Кабинет министров решил не повышать с 1 апреля тарифы на электроэнергию в Украине.