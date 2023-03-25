"Шкода планеті": українців закликають не брати участі в акції "Година Землі"

Екологічна акція передбачає вимкнення всієї електроенергії в будинку рівно на годину, проте такі дії лише нашкодять українській енергосистемі, яка постраждала після ракетних ударів ЗС РФ.

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В "Укренерго" просять українців не брати участі у міжнародній акції "Година Землі", яка запланована на 25 березня 2023 року. Про це повідомила пресслужба компанії.

Екологічна акція передбачає вимкнення всієї електроенергії в будинку рівно на годину (з 20:30 до 21:30), проте українські енергетики закликають не дотримуватися правил "Години Землі". За словами фахівців, повне вимкнення всіх приладів лише сильно зашкодить системі.

"Як ми постійно нагадуємо, кількість виробленої електроенергії в кожен момент часу має відповідати кількості спожитої — це закон фізики. Одночасне вимкнення світла — це короткочасне зниження споживання. Якщо ця акція буде підтримана багатьма людьми, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах", — зазначають представники "Укренерго".

За словами українських енергетиків, така акція навіть у мирний час завдає значної шкоди енергосистемі, а тим більше після важкої зими в Україні, коли електростанції постійно зазнавали обстрілів з боку росіян.

Втім, важливо вимикати частину приладів у пікові ранкові та вечірні години.

"Найкращим внеском кожного буде щоденне економне використання електроенергії в пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання електроенергії протягом доби", — додають українські енергетики.

Нагадаємо, у деяких областях України можливі вимкнення електроенергії.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів вирішив не підвищувати з 1 квітня тарифи на електроенергію в Україні.