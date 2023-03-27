Время пришло: в Раде заявили о предпосылках для отмены фиксированного курса гривны

В финансовом комитете парламента считают, что с помощью фиксированного курса была стабилизирована ситуация на финансовом рынке в первые дни полномасштабного вторжения. Но сейчас пришло время отказаться от подобных ограничений.

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Национальный банк Украины (НБУ) может вернуться к плавающему курсу гривны, поскольку на финансовом рынке происходит стабилизация после года государственного сдерживания национальной валюты. Об этом заявил член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко.

Он отметил, что введение фиксированного курса — оправданная мера в условиях военного положения. Действия Нацбанка спасли экономику от валютных спекуляций.

"Фиксированный курс – абсолютно правильное решение, которое дало возможность стабилизировать валютный рынок. Оно позволило избежать паники. Сейчас такой необходимости в покупке валюты нет. И поэтому взвешенный курс НБУ был бы абсолютно уместен, если бы он соответствовал и был бы плавающим", — рассказал нардеп.

При этом Алексей Устенко подчеркнул, что фиксированный курс позволяет спекулянтам зарабатывать на разнице, если сравнивать с курсом на наличном рынке.

Есть ли шанс, что НБУ вернется к плавающему курсу

В январе 2023 года Фокус в своей статье "Колебаний не избежать. Как и почему будет меняться валютный курс в 2023 году" объяснял, что важнейшим условием стабильности курса гривны в Украине остается фиксация валютного курса Национальным банком Украины. Но что касается возможности отправки валютного курса в свободное плавание, то опрошенные эксперты тогда сомневались в реалистичности этого сценария. Например, по словам главного менеджера по макроэкономическому анализу "Райффайзен Банка" Сергея Колодия, из-за военного положения у НБУ сильно ограничена возможность решать, каким будет режим курса.

"Поэтому, по нашему мнению, переход к плавающему курсу будет возможен только после завершения активных боевых действий или существенного снижения их интенсивности, когда Национальный банк сможет ослабить валютные ограничения, что станет предпосылкой для перехода к более гибкому курсообразованию", — отметил он.

Какой курс в украинских банках сейчас

По данным Минфина, по состоянию на понедельник, 27 марта, купить доллары в крупных банках можно по такому курсу:

ПриватБанк — 37,75 грн/долл;

Ощадбанк — 38,00 грн/долл;

Райффайзен Банк — 38,00 грн/долл;

Укрсиббанк — 38,10 грн/долл;

OTP Bank — 37,00 грн/долл.

Напомним, еще в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25%, сейчас он составляет 36,5686 грн. 16 марта 2023 года в НБУ решили не вносить изменения в размер учетной ставки и сохранил ее на уровне 25% годовых.