Час настав: у Раді заявили про передумови для скасування фіксованого курсу

У фінансовому комітеті парламенту вважають, що за допомогою фіксованого курсу було стабілізовано ситуацію на фінансовому ринку в перші дні повномасштабного вторгнення. Але зараз настав час відмовитися від подібних обмежень

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Національний банк України (НБУ) може повернутися до плаваючого курсу гривні, оскільки на фінансовому ринку відбувається стабілізація після року державного стримування національної валюти. Про це заявив член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко.

Він зазначив, що запровадження фіксованого курсу — виправдана міра в умовах воєнного стану. Дії Нацбанку врятували економіку від валютних спекуляцій.

"Фіксований курс – абсолютно правильне рішення, яке дало можливість стабілізувати валютний ринок. Воно дозволило уникнути паніки. Наразі такої необхідності в купівлі валюти немає. І тому зважений курс НБУ був би абсолютно доречним, якби він відповідав і був би плаваючим", — розповів нардеп.

При цьому Олексій Устенко наголосив, що фіксований курс дозволяє спекулянтам заробляти на різниці, якщо порівнювати з курсом на готівковому ринку.

Чи є шанс, що НБУ повернеться до плаваючого курсу

У січні 2023 року Фокус у своїй статті "Коливань не уникнути. Як і чому змінюватиметься валютний курс у 2023 році" пояснював, що найважливішою умовою стабільності курсу гривні в Україні залишається фіксація валютного курсу Національним банком України. Але щодо можливості відправки валютного курсу у вільне плавання, то опитані експерти тоді сумнівалися в реалістичності цього сценарію. Наприклад, за словами головного менеджера з макроекономічного аналізу "Райффайзен Банку" Сергія Колодія, через воєнний стан, у НБУ має дуже обмежені можливості вирішувати, яким буде режим курсу.

"Тому, на нашу думку, перехід до плаваючого курсу буде можливий лише після завершення активних бойових дій або суттєвого зниження їх інтенсивності, коли Національний банк зможе послабити валютні обмеження, що стане передумовою переходу до більш гнучкого курсоутворення", — зазначив він.

Який курс в українських банках зараз

За даними Мінфіну, станом на понеділок, 27 березня, купити долари у великих банках можна за таким курсом:

ПриватБанк — 37,75 грн/дол;

Ощадбанк — 38,00 грн/дол;

Райффайзен Банк — 38,00 грн/дол;

Укрсиббанк — 38,10 грн/дол;

OTP Bank — 37,00 грн/дол.

Нагадаємо, ще в липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25%, зараз він становить 36,5686 грн. 16 березня 2023 року в НБУ вирішили не вносити зміни до розміру облікової ставки й зберіг її на рівні 25% річних.