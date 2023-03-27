Нацбанк в раздумьях: почему учетную ставку могут снизить до окончания войны

Многие представили комитета по монетарной политике считают, что учетную ставку в 25% НБУ может пересмотреть уже в 2023 году, то есть раньше, чем указано в макропрогнозе.

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Комитет по монетарной политике Национального банка Украины (НБУ) не исключает, что жесткие монетарные условия будут сохранены в дальнейшем. При этом многие представители комитета считают, что если уровень инфляции не будет ускоряться, то снижение учетной ставки произойдет раньше, чем предусмотрено январским макропрогнозом. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора итоги дискуссии от 15 марта 2023 года, во время которой правление НБУ решило сохранить уровень учетной ставки в размере 25%.

Так, 8 из 11 членов комитета по монетарной политике считают, что НБУ может запустить процесс снижения учетной ставки раньше, чем предполагалось.

"Весомым аргументом может стать дальнейшее замедление инфляции", – отмечается в тексте на официальном портале регулятора.

В то же время на сайте Нацбанка пока что нет ни конкретных дат, ни размера возможных шагов по снижению учетной ставки. Отметим, что в январском макропрогнозе говорится, что учетная ставка в размере 25% может быть сохранена до конца первого квартала 2024 года.

При этом два представителя комитета считают, что снижать учетную ставку можно уже этой осенью. Еще один участник дискуссии не исключил, что предпосылки такого решения могут сформироваться даже раньше. Но большинство участников подчеркнули, что необходимо дождаться обновления макропрогноза.

Также в НБУ предполагают, что размеры учетной ставки должны согласовываться с планом смягчения административных ограничений на валютном рынке, который составляет регулятор.

Учетная ставка — что это такое

Инструмент, с помощью которого Национальный банк Украины влияет на инфляцию. Регулятор увеличивает ставку, чтобы сдержать рост цен или снижает ее, чтобы повысить экономическую активность.

До широкомасштабного вторжения российских оккупантов в Украину учетная ставка была зафиксирована на уровне 10%, а за полгода до этого — 6%. В июне прошлого года НБУ повысил ставку до 25%.

Напомним, 14 марта 2023 года Фокус сообщал, что Кабмин Украины проведет оптимизацию государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Правительство, в частности, отменило возможность оформления кредитов и лизинга по компенсационным ставкам на уровне 0% годовых.

Еще Фокус писал, что рост ставки НБУ должен подстегнуть повышение стоимости ресурсов, то есть, отразиться на депозитных ставках.