Нацбанк у роздумах: чому облікову ставку можуть знизити до закінчення війни

Багато хто представив комітет з монетарної політики вважає, що облікову ставку в 25% НБУ може переглянути вже в 2023 році, тобто раніше, ніж зазначено в макропрогнозі.

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Комітет із монетарної політики Національного банку України (НБУ) не виключає, що жорсткі монетарні умови будуть збережені й надалі. При цьому багато представників комітету вважають, що якщо рівень інфляції не пришвидшуватиметься, то зниження облікової ставки відбудеться раніше, ніж передбачено у січневому макропрогнозі. Про це свідчать опубліковані на сайті регулятора підсумки дискусії від 15 березня 2023, під час якої правління НБУ вирішило зберегти рівень облікової ставки у розмірі 25%.

Так, 8 із 11 членів комітету з монетарної політики вважають, що НБУ може запустити процес зниження облікової ставки раніше, ніж передбачалося.

"Важким аргументом може стати подальше уповільнення інфляції", — наголошується в тексті на офіційному порталі регулятора.

Водночас на сайті Нацбанку поки що немає ні конкретних дат, ні розміру можливих кроків щодо зниження облікової ставки. Зазначимо, що в січневому макропрогнозі йдеться про те, що облікова ставка у розмірі 25% може бути збережена до кінця першого кварталу 2024 року.

При цьому два представники комітету вважають, що знижувати облікову ставку можна вже цієї осені. Ще один учасник дискусії не виключив, що передумови такого рішення можуть сформуватись навіть раніше. Але більшість учасників наголосили, що необхідно дочекатися оновлення макропрогнозу.

Також у НБУ припускають, що розміри облікової ставки мають узгоджуватись із планом пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, який розробляє регулятор.

Облікова ставка — що це таке

Інструмент, за допомогою якого Національний банк України впливає на інфляцію. Регулятор збільшує ставку, щоб стримати зростання цін чи знижує її, щоб підвищити економічну активність.

До широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну облікову ставку було зафіксовано на рівні 10%, а за пів року до цього — 6%. У червні минулого року НБУ підвищив ставку до 25%.

Нагадаємо, 14 березня 2023 року Фокус повідомляв, що Кабмін України проведе оптимізацію державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Уряд, зокрема, скасував можливість оформлення кредитів та лізингу за компенсаційними ставками на рівні 0% річних.

Ще Фокус писав, що зростання ставки НБУ має підштовхнути підвищення вартості ресурсів, тобто відбитися на депозитних ставках.