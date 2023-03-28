Закручивают гайки: в Еропейском Союзе придумали, как заблокировать импорт российского газа

Механизм еще должен одобрить Европарламент, у которого есть собственные решения и идеи о том, как сократить импорт российского сжиженного газа.

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В Европейском Союзе планируют разрешить государствам-членам запрещать российские поставки сжиженного природного газа без введения новых энергетических санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что министры энергетики согласны на предложение, в рамках которого правительствам-членам разрешат запрещать российским экспортерам заранее резервировать мощности, необходимые для поставок.

Bloomberg пишет, что этот шаг является частью стремления Евросоюза отказаться от российского газа после вторжения российской армии в Украину. Хотя отдельным правительствам по-прежнему потребуются консультации, в том числе с другими странами блока и Европейской комиссией, для использования этого механизма, такой инструмент все же может сократить поток энергоносителей из России.

Идея еще нуждается в одобрении Европарламента, который предложил свои собственные решения по сокращению импорта российского газа. Стремление к новым полномочиям по блокированию импорта для государств-членов возглавляют Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Тем временем доходы России от продажи нефти и газа в этом году упали на 38%, поскольку ограничение цен и западные санкции сократили торговлю самого прибыльного вида экспорта Москвы. За январь доходы от продажи этих энергоносителей составили $18,5 млрд по сравнению с $30 млрд за тот же период в 2022 году.

Напомним, по информации издания "Коммерсант", в 2022 году добыча газа в России упала на 11,8% из-за сокращения поставок в Европу до исторических минимумов. Российский монополист "Газпром" закончил прошлый год с чистой прибылью в 747,246 млрд рублей, в то время как в 2021 году прибыль компании составляла 2,684 трлн рублей.

В начале марта 2023 года от сотрудничества с Россией в энергетическом секторе отказалась Германия. Как заявил канцлер Олаф Шольц, страна больше не покупает газ, нефть и уголь из РФ.