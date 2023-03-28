Закручують гайки: у Європейському Союзі вигадали, як заблокувати імпорт російського газу

Механізм ще має схвалити Європарламент, який має власні рішення та ідеї про те, як скоротити імпорт російського зрідженого газу.

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У Європейському Союзі планують дозволити державам-членам забороняти російські поставки зрідженого газу без запровадження нових енергетичних санкцій. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Повідомляється, що міністри енергетики згодні на пропозицію, в рамках якої урядам-членам дозволять забороняти російським експортерам заздалегідь резервувати потужності, необхідні для постачання.

Bloomberg пише, що цей крок є частиною прагнення Євросоюзу відмовитись від російського газу після вторгнення російської армії в Україну. Хоча окремим урядам, як і раніше, будуть потрібні консультації, у тому числі з іншими країнами блоку та Європейською комісією для використання цього механізму, такий інструмент дійсно може скоротити потік енергоносіїв з Росії.

Ідея ще потребує схвалення Європарламентом, який запропонував свої власні рішення щодо скорочення імпорту російського газу. Прагнення нових повноважень щодо блокування імпорту для держав-членів очолюють Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща.

Тим часом доходи Росії від продажу нафти та газу цього року знизились на 38%, оскільки обмеження цін та західні санкції скоротили торгівлю найприбутковішого виду експорту Москви. За січень доходи від продажу цих енергоносіїв склали $18,5 млрд. порівняно з $30 млрд. за той же період у 2022 році.

Нагадаємо, за інформацією видання "Комерсант", у 2022 році видобуток газу в Росії впав на 11,8% через скорочення постачань до Європи до історичних мінімумів. Російський монополіст "Газпром" закінчив минулий рік із чистим прибутком у 747,246 млрд рублів, тоді як у 2021 році прибуток компанії становив 2,684 трлн рублів.

На початку березня 2023 року від співпраці з Росією в енергетичному секторі відмовилася Німеччина. Як заявив канцлер Олаф Шольц, країна більше не купує газ, нафту та вугілля з РФ.