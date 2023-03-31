Процесс не будет быстрым: украинцам рассказали, когда вернется довоенный уровень жизни

По итогам 2022 года сокращение украинской экономики составило примерно 30%, но в этом году уже ожидается рост на 1%.

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Благосостояние украинцев начнет улучшаться через 5-7 лет после окончания войны. В это же время в правительстве ожидают постепенный возврат к довоенному уровню жизни, сообщила в комментарии изданию "Интерфакс-Украина" 31 марта 2023 года министр экономики Юлия Свириденко.

При этом, по словам чиновницы, сроки будут зависеть от доступа к структурным фондам и инвестициям.

"Но, конечно, если у нас есть инвестиции в размере $50−70 млрд, то мы можем расти на 7% ежегодно и, конечно, мы это время восстановления пройдем быстрее", — рассказала она.

Юлия Свириденко также напомнила, что по итогам 2022 года сокращение украинской экономики составило примерно 30%, а в этом году ожидается рост на 1%. Еще она отметила что для восстановления Украины важно, чтобы вернулось большинство из 7 млн выехавших граждан.

По ее словам, предварительные оценки свидетельствуют, что в Украину планируют возвращаться около 70% беженцев, но многие не приедут к завершению военных действий.

Министр подчеркнула, что для возвращения беженцев или привлечения мигрантов из других стран нужно закрыть вопросы безопасности, а также гарантировать достойную работу и зарплату. Она уточнила, что правительство пока не работает над предметной программой по возвращению населения.

Сколько денег потребуется Украине на восстановление

В марте 2023 года Всемирный Банк подсчитал, что на восстановление собственной экономики от последствий войны Украине придется потратить 411 млрд долларов. Так, 14 млрд долларов стране понадобятся для критических и приоритетных инвестиций в реконструкцию и восстановление уже в 2023 году. Для этого нужно 11 млрд долларов финансирования сверх того, что предусмотрено в бюджете Украины на этот год.

Около 22% потребностей приходится на транспорт, на жилье — 17%, энергетику — 11% и сельское хозяйство — 7%. Наибольший пропорциональный рост произошел в энергетике. Здесь ущерб по данным Всемирного банка, в пять раз превысил уровень июня 2022 года.

Напомним, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что полномасштабная агрессия России разрушила 50% города. На его полное восстановление уйдет около 20 лет.

Также Фокус писал, кто из украинцев получит деньги или жилищный сертификат, чтобы восстановить разрушенное войной жилье.