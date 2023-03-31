Процес не буде швидким: українцям розповіли, коли повернеться довоєнний рівень життя

За підсумками 2022 року скорочення української економіки становило приблизно 30%, але цього року вже очікується зростання на 1%.

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Добробут українців почне покращуватись через 5-7 років після закінчення війни. У цей же час в уряді очікують поступове повернення до довоєнного рівня життя, повідомила у коментарі виданню "Інтерфакс-Україна" 31 березня 2023 року міністр економіки Юлія Свириденко.

При цьому, за словами чиновниці, терміни залежатимуть від доступу до структурних фондів та інвестицій.

"Але, звичайно, якщо у нас є інвестиції у розмірі $50-70 млрд, то ми можемо зростати на 7% щорічно і, звичайно, ми цей час відновлення пройдемо швидше", — розповіла вона.

Юлія Свириденко також нагадала, що за підсумками 2022 року скорочення української економіки становило приблизно 30%, а цього року очікується зростання на 1%. Ще вона зазначила, що для відновлення України важливо, щоб повернулася більшість із 7 млн громадян, які виїхали.

За її словами, попередні оцінки свідчать, що в Україну планують повертатися близько 70% біженців, але багато хто не приїде до завершення військових дій.

Міністр наголосила, що для повернення біженців чи залучення мігрантів з інших країн потрібно закрити питання безпеки, а також гарантувати гідну роботу та зарплату. Вона уточнила, що уряд поки не працює над предметною програмою повернення населення.

Скільки грошей потрібно Україні на відновлення

У березні 2023 року Світовий Банк підрахував, що на відновлення власної економіки від наслідків війни Україні доведеться витратити 411 млрд. доларів. Так, 14 млрд доларів країні знадобляться для критичних та пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення вже у 2023 році. Для цього потрібно 11 млрд доларів фінансування понад те, що передбачено у бюджеті України на цей рік.

Близько 22% потреб припадає на транспорт, на житло – 17%, енергетику – 11% та сільське господарство – 7%. Найбільше пропорційне зростання відбулося в енергетиці. Тут збитки за даними Світового банку, вп'ятеро перевищили рівень червня 2022 року.

Нагадаємо, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що повномасштабна агресія Росії зруйнувала 50% міста. На його повне відновлення піде близько 20 років.

Також Фокус писав, хто з українців отримає гроші чи житловий сертифікат, щоб відновити зруйноване війною житло.