Почти на 350%: паника из-за введения электронных рецептов увеличила продажи в аптеках

Как отмечают эксперты, в денежном эквиваленте объемы аптечных продаж 31 марта выросли на 345%, а если считать по упаковкам – на 248% в сравнении с аналогичным днем прошлого года.

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Из-за ажиотажа, связанного с введением электронных рецептов на лекарства, объемы продаж в украинских аптеках увеличились в несколько раз. Об этом пишет специализированное издание "Аптека" 4 апреля.

В денежном эквиваленте объемы аптечных продаж 31 марта выросли на 345%, а если считать по упаковкам – на 248% по сравнению с аналогичным днем прошлого года.

На этой волне, люди активно скупали не только рецептурные лекарства, но и безрецептурные.

Что касается розничных продаж рецептурных препаратов — они выросли на 385% в денежном эквиваленте, а безрецептурных — на 271%. В натуральном эквиваленте темпы роста составили 326% и 219% соответственно.

Напомним, с 1 апреля стартует третий этап введения электронных рецептов в Украине. Контроль за продажей лекарств в аптеках ужесточается.

Фокус пообщался с семейным врачом Мариной Халимоненко. По ее мнению, украинцы бурно отреагировали на нововведения, поскольку раньше многие рецептурные лекарства продавались в аптеках без рецептов, в том числе популярные "Нимесил" и "Корвалол".

31 марта стало известно, что в парламент подадут законопроект о продаже лекарств по старым правилам до отмены военного положения и еще в течение трех месяцев.