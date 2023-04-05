Майже на 350%": паніка через запровадження електронних рецептів збільшила обсяг продажу в аптеках

Як зазначають експерти, у грошовому еквіваленті обсяги аптечного продажу 31 березня зросли на 345%, а якщо рахувати за упаковками – на 248% порівняно з аналогічним днем минулого року.

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Через ажіотаж, пов'язаний із введенням електронних рецептів на ліки, обсяги продажу в українських аптеках збільшилися в кілька разів. Про це пише спеціалізоване видання "Аптека" 4 квітня.

У грошовому еквіваленті обсяги аптечного продажу 31 березня зросли на 345%, а якщо рахувати за упаковками – на 248% порівняно з аналогічним днем минулого року.

На цій хвилі люди активно скуповували не тільки рецептурні ліки, а й безрецептурні.

Щодо роздрібного продажу рецептурних препаратів — вони зросли на 385% у грошовому еквіваленті, а безрецептурних — на 271%. У натуральному еквіваленті темпи зростання склали 326% та 219% відповідно.

Нагадаємо, з 1 квітня стартує третій етап запровадження електронних рецептів в Україні. Контроль за продажем ліків в аптеках посилюється.

Фокус поспілкувався із сімейним лікарем Мариною Халімоненко. На її думку, українці бурхливо відреагували на нововведення, оскільки раніше багато рецептурних ліків продавалися в аптеках без рецептів, у тому числі популярні "Німесіл" та "Корвалол".

31 березня стало відомо, що до парламенту подадуть законопроект про продаж ліків за старими правилами до скасування військового стану та ще протягом трьох місяців.