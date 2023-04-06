Тарифы на газ: украинцам рассказали, сколько придется заплатить за топливо в апреле

Большинство украинцев платят за газ "Нафтогазу" по неизменному тарифу. Но часть бытовых потребителей покупает голубое топливо у частных поставщиков, у которых действуют другие цены.

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Украинцы даже во время войны продолжают оплачивать коммуналку. Так, в апреле 2023 года годовые цены на газ для населения обнародовали девять компаний. Именно они будут поставлять газ бытовым потребителям, сообщает издание "Газправда".

Сколько украинцы будут платить за газ в апреле

В этом месяце заканчиваются сроки действия долгосрочных контрактов на поставку газа бытовым потребителям. Поэтому годовые предложения газоснабжающих компаний рассчитаны до 30 апреля включительно.

Как и месяцем ранее, газ в рамках годового предложения в апреле предлагают 9 поставщиков. Тарифы газсбытов колеблются от 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Цена за один кубометр газа у пяти компаний составляет менее 8 грн. Цена "голубого топлива" еще в четырех – от 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Годовой тариф на газ на апрель 2023 года

ООО "Эру Людям" – 7,70 грн

ООО "Энерджи Трейд Групп" – 7,799 грн

ООО "ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн

ООО "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн

ООО "Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн

ООО "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн

ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн

ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) – 8,46 грн

ТМ "СветГаз" (ООО "Ритейл Сервис") – 9,99 грн

Что будет с ценами на газ дальше

Во время военного положения и через полгода после его окончания в Украине действует мораторий на повышение стоимости тарифов для населения на некоторые коммунальные услуги. В частности, это касается поставок тепловой энергии, горячей воды и газа.

Поэтому несмотря на то, что действующие годовые контракты на поставку газа заканчиваются в конце апреля, с мая 2023 года стоимость "голубого топлива" для бытовых потребителей не изменится. Например, большинство потребителей на газовом рынке являются клиентами "Нафтогаза", они и дальше будет платить за газ по 7,96 грн за кубометр.

Ранее Фокус сообщал, что в рамках повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод стоимость услуг в украинских городах вырастет.

Также Фокус рассказывал, как именно изменятся тарифы на воду в Украине в 2023 году.