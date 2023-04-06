Тарифи на газ: українцям розповіли, скільки доведеться заплатити за паливо у квітні

Більшість українців платять за газ "Нафтогазу" за незмінним тарифом. Але частина побутових споживачів купує блакитне паливо у приватних постачальників, які мають інші ціни.

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Українці навіть під час війни продовжують сплачувати за комуналку. Так, у квітні 2023 року річні ціни на газ для населення оприлюднили дев'ять компаній. Саме вони постачатимуть газ побутовим споживачам, повідомляє видання "Газправда".

Скільки українці платитимуть за газ у квітні

Цього місяця закінчуються терміни дії довгострокових контрактів на постачання газу побутовим споживачам. Тому річні пропозиції газопостачальних компаній розраховані до 30 квітня включно.

Як і місяцем раніше, газ у межах річної пропозиції у квітні пропонують 9 постачальників. Тарифи газзбутів коливаються від 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Ціна за один кубометр газу у п'яти компаній не перевищує 8 грн. Ціна "блакитного палива" ще у чотирьох – від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

Річний тариф на газ на квітень 2023 року

ТОВ "Еру Людям" — 7,70 грн

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн

ТОВ "ДК "Нафтогаз України" – 7,96 грн

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" – 7,98 грн

ТОВ "Полтавагаз Збут" – 7,99 грн

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 грн

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO) – 8,46 грн

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO) – 8,46 грн

ТМ "Світгаз" (ТОВ "Рітейл Сервіс") – 9,99 грн

Що буде з цінами на газ далі

Під час воєнного стану та через пів року після його закінчення в Україні діє мораторій на підвищення вартості тарифів для населення на деякі комунальні послуги. Зокрема, це стосується постачання теплової енергії, гарячої води та газу.

Тому попри те, що чинні річні контракти на постачання газу закінчуються наприкінці квітня, з травня 2023 року вартість "блакитного палива" для побутових споживачів не зміниться. Наприклад, більшість споживачів на газовому ринку є клієнтами "Нафтогазу", вони й надалі платитимуть за газ по 7,96 грн за кубометр.

Раніше Фокус повідомляв, що у межах підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг в українських містах зросте.

Також Фокус розповідав, як саме зміняться тарифи на воду в Україні у 2023 році.