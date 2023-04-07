Есть хорошие новости: как изменилась зарплата в Киеве в начале 2023 года

С марта 2023 года рынок труда продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, вакансий становится больше, кроме того — растут и зарплаты, например в Киеве.

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Средний размер зарплаты в вакансиях, которые предлагали киевские работодатели, в марте 2023 года составил 13,5 тыс. грн. При этом в прошлом году средние зарплаты составляли 10–11 тыс. грн, рассказала 5 апреля в интервью изданию "Укринформ" замдиректора Киевского городского центра занятости Людмила Мушинская.

По ее словам, доля вакансий с минимальной заработной платой, которая в 2021 году составляла 22% от общего количества вакансий, сейчас снизилась до 15%.

"Но есть у нас предложения работы с достаточно высоким уровнем заработной платы так, 90-110 тыс. грн. работодатели готовы платить инженерам-программистам и специалистам в ІТ-сфере, 42 тыс. грн. — врачу по медицине неотложных состояний, 35-40 тыс. грн. грн — квалифицированным авторемонтникам и слесарям по ремонту колесных средств", — рассказала она.

Кто из украинцев может надеяться на повышение зарплат в 2023 году

HR эксперт и консультант по управлению персоналом Доминика Иванова-Бекар в конце марта рассказала Фокусу, что в течение этого года на 22-25% в гривне зарплаты повысят для специалистов в IT-отрасли. Дистрибьюторов и оптовиков непродовольственных товаров ожидает рост до 15%.

"Но в текстильной промышленности, производстве фурнитуры, мебели и агросекторе, за исключением крупных агрохолдингов, повышение зарплат на этот год либо совсем не запланировано, либо будет минимальным 2-3% и лишь кое-где до 5%", — отметила она.

При этом генеральный менеджер Lugera Ukraine Анастасия Шевченко выделяет следующие направления с лучшей динамикой зарплат:

IT-сектор;

отрасли, вовлеченные в восстановление и обеспечение жизнедеятельности страны — строительство, энергетика, добыча нефти и газа;

профессии, на которые большой спрос на рынке, независимо от отрасли, в связи с выездом за пределы страны многих высококвалифицированных работников: бухгалтеры, аудиторы, финансовые менеджеры и др.;

профессии, связанные с безопасностью и обороной страны: военные врачи, инженеры, психологи, сердечно-сосудистые хирурги, кардиологи.

Ранее Фокус писал, у кого из украинских военных зарплаты могут превышать130 тысяч гривен. Тем временем украинцы оценили благосостояние своих семей и рассказали, как изменились их доходы после начала полномасштабной войны.