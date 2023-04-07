Є хороші новини: як змінилася зарплата у Києві на початку 2023 року

З березня 2023 року ринок праці продовжує демонструвати позитивну динаміку. Так, вакансій стає більше, крім того — зростають і зарплати, наприклад, у Києві.

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Середній розмір зарплати у вакансіях, які пропонували київські роботодавці, у березні 2023 року становив 13,5 тис. грн. При цьому минулого року середні зарплати становили 10–11 тис. грн? розповіла 5 квітня в інтерв'ю виданню "Укрінформ" заступниця директора Київського міського центру зайнятості Людмила Мушинська.

За її словами, частка вакансій із мінімальною заробітною платою, яка у 2021 році становила 22% від загальної кількості вакансій, нині знизилася до 15%.

"Але є у нас пропозиції роботи з досить високим рівнем заробітної плати так, 90-110 тис. грн роботодавці готові платити інженерам-програмістам та фахівцям в ІТ-сфері, 42 тис. грн — лікарю з медицини невідкладних станів, 35-40 тис. грн — кваліфікованим авторемонтникам та слюсарям з ремонту колісних засобів", — розповіла вона.

Хто з українців може сподіватися на підвищення зарплат у 2023 році

HR експертка та консультантка з управління персоналом Домініка Іванова-Бекар наприкінці березня розповіла Фокусу, що протягом цього року на 22-25% у гривні зарплати підвищать для фахівців в IT-галузі. Дистриб'юторів та оптовиків непродовольчих товарів очікує ріст до 15%.

"Але у текстильній промисловості, виробництві фурнітури, меблів та агросекторі, за винятком великих агрохолдингів, підвищення зарплат на цей рік або зовсім не заплановано, або буде мінімальним 2-3% і лише десь до 5%", — зазначила вона.

При цьому генеральна менеджерка Lugera Ukraine Анастасія Шевченко виділяє такі напрямки з найкращою динамікою зарплат:

ІТ-сектор;

галузі, залучені до відновлення та забезпечення життєдіяльності країни — будівництво, енергетика, видобуток нафти та газу;

професії, на які великий попит на ринку, незалежно від галузі у зв'язку з виїздом за межі країни багатьох висококваліфікованих працівників: бухгалтери, аудитори, фінансові менеджери та ін;

професії, пов'язані з безпекою та обороною країни: військові лікарі, інженери, психологи, серцево-судинні хірурги, кардіологи.

Раніше Фокус писав, у кого з українських військових зарплати можуть перевищувати 130 тисяч гривень. Тим часом українці оцінили добробут своїх сімей та розповіли, як змінилися їхні доходи після початку повномасштабної війни.