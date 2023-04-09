Если дом в оккупации: украинцам рассказали, рассчитывать ли на компенсацию из-за потери жилья

В Верховной Раде определились с вопросом компенсации украинцам, жилье которых было разрушено во время войны и осталось под оккупацией врага.

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Украинцам, дома которых были уничтожены во время полномасштабного вторжения ВС РФ или находящиеся на временно оккупированных врагом территориях, тоже будут выдавать компенсацию. При этом гражданам нужно будет предоставить соответствующие фото- или видеодоказательства, сообщила в интервью "Радио Свобода" нардеп и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, доказать, что жилье было разрушено в ходе войны, можно разными способами.

"Есть разные современные средства – и фотосъемка, и фотоаэросъемка, разные работы со спутниковыми данными. Мы общались со специалистами, не видим там никакой проблемы, чтобы зафиксировать такие разрушения", – рассказала Елена Шуляк.

Она объяснила, что проблемы могут возникнуть, если у людей не осталось документов на жилье, однако и этот вопрос можно решить. Если люди купили дом после 2013 года проблем не должно быть, ведь с тех пор все данные о собственности недвижимости есть онлайн.

Получить копии документов можно будет с помощью специальной комиссии, которая подаст запросы в различные ведомства, реестры, местные советы по поводу информации о праве собственности на жилье. Но если соответствующую информацию не обнаружат – придется идти в суд и там доказывать свое право собственности.

Компенсация за разрушенное жилье: кто может получить

В принятом ВРУ законопроектом №7198 сказано, что компенсации за поврежденное или разрушенное жилье будут выплачивать гражданам Украины, а именно:

владельцам поврежденных/уничтоженных квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;

заказчикам строительства, владельцам специального имущественного права или лицам, осуществившие инвестирование/финансирование в объект жилищного строительства, который не был принят в эксплуатацию, но в котором на момент уничтожения/повреждения были возведены несущие и внешние конструкции и в отношении которого было получено право на выполнение строительных работ;

членам жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него;

наследникам вышеупомянутых категорий.

Как будет происходить выдача компенсаций за поврежденное или разрушенное жилье

Саму процедуру до 20 мая 2023 года должен разработать Кабмин Украины. При этом в конце марта юристы, опрошенные Фокусом, отмечали, что основные обязанности в процессе предоставления компенсаций за уничтоженное жилье возлагаются на органы местного самоуправления. Именно там специальные новосозданные Комиссии будут принимать решения выдавать компенсацию или нет.

Сколько времени может пройти с момента подачи заявления до получения компенсации пока точно неизвестно, ведь срок предоставления компенсаций не предусмотрен законом.

"Компенсация за поврежденные/уничтоженные объекты недвижимого имущества предоставляется в пределах бюджетных ассигнований. Скорость получения компенсации будет зависеть от многих факторов, наполненности государственного бюджета, наличия утвержденных местных программ компенсаций, избранного способа компенсации, логично предположить, что в тех регионах, где нанесено больше ущерба имуществу, процесс компенсации будет длиться дольше", — подчеркнула адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Ирина Смитюх.

Напомним, в феврале этого года Кабинет министров Нидерландов одобрил решение о создании в Гааге организации Schaderegister — Международного реестра ущерба, который был нанесен Российской Федерацией во время войны против Украины. Таким образом будут задокументированы все масштабы убытков для дальнейшего требования репараций от РФ.

Также Фокус писал, что в марте парламент одобрил во втором чтении законопроект, предусматривающий единовременную денежную помощь в случае инвалидности или смерти из-за войны. Выплаты полагаются работникам объектов критической инфраструктуры, а также журналистам или членов их семей.