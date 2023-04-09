Якщо будинок в окупації: українцям розповіли, чи розраховувати на компенсацію через втрату житла

У Верховній Раді визначились із питанням компенсації українцям, житло яких було зруйноване під час війни та залишилося під окупацією ворога.

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Українцям, будинки яких були знищені під час повномасштабного вторгнення ЗС РФ та залишилися на тимчасово окупованих ворогом територіях, теж будуть видавати компенсацію. При цьому громадянам потрібно буде надати відповідні фото або відеодокази, повідомила в інтерв'ю "Радіо Свобода" нардепка та голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, довести, що житло було зруйноване під час війни можна різними способами.

"Є різні сучасні засоби — і фотозйомка, і фотоаерозйомка, різні роботи із супутниковими даними. Ми спілкувалися з фахівцями, не бачимо там жодної проблеми, щоб зафіксувати такі руйнування", — розповіла Олена Шуляк.

Вона пояснила, що проблеми можуть виникнути, якщо у людей не залишилося документів на житло, проте це питання можна вирішити. Якщо люди купили будинок після 2013 року проблем не повинно бути, адже відтоді усі дані щодо власності нерухомості є онлайн.

Отримати копії документів можна буде за допомогою спеціальної комісії, яка подасть запити до різних відомств, реєстрів, місцевих рад щодо інформації про право власності на житло. Але якщо відповідну інформацію не виявлять — доведеться йти до суду та доводити своє право власності.

Компенсація за зруйноване житло: хто може отримати

У прийнятому ВРУ законопроєкті №7198 сказано, що компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло виплачуватимуть громадянам України, а саме:

власникам пошкоджених/знищених квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків;

замовникам будівництва, власникам спеціального майнового права або особам, які здійснили інвестування/фінансування в об'єкт житлового будівництва, який не був прийнятий в експлуатацію, але в якому на момент знищення/пошкодження були зведені несучі та зовнішні конструкції та щодо якого було отримано право на виконання будівельних робіт;

членам житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього;

спадкоємцям вищезгаданих категорій.

Як відбуватиметься видача компенсацій за пошкоджене чи зруйноване житло

Саму процедуру до 20 травня 2023 року має розробити Кабмін України. При цьому наприкінці березня юристи, опитані Фокусом, наголошували, що основні обов'язки у процесі надання компенсацій за знищене житло покладаються на органи місцевого самоврядування. Саме там спеціальні новостворені комісії прийматимуть рішення видавати компенсацію чи ні.

Скільки часу може пройти з моменту подання заяви до отримання компенсації поки що точно невідомо, адже термін надання компенсацій не передбачено законом.

"Компенсація за пошкоджені/знищені об'єкти нерухомого майна надається в межах бюджетних асигнувань. Швидкість отримання компенсації залежатиме від багатьох факторів, наповненості державного бюджету, наявності затверджених місцевих програм компенсацій, обраного способу компенсації, логічно припустити, що в тих регіонах, де завдано більше збитків майну, процес компенсації триватиме довше", — наголосила адвокатка АТ "Лещенко, Дорошенко та партнери" Ірина Смітюх.

Нагадаємо, у лютому цього року Кабінет міністрів Нідерландів схвалив рішення про створення в Гаазі організації Schaderegister — Міжнародного реєстру збитків, завданих Російською Федерацією під час війни проти України. Таким чином, будуть задокументовані всі масштаби збитків для подальшої вимоги репарацій від РФ.

Також Фокус писав, що у березні парламент схвалив у другому читанні законопроєкт, який передбачає одноразову грошову допомогу у разі інвалідності чи смерті через війну. Виплати належать працівникам об'єктів критичної інфраструктури, а також журналістам або членам їх сімей.