Готовимся к Пасхе. Где искать скидки и сколько потратить на пасхальную корзину

В 2023 году продукты для пасхальной корзины подорожали в среднем на 18-28% по сравнению с прошлогодними праздниками. Фокус выяснил, сколько в этом году стоит празднование Пасхи и стоит ли рассчитывать на серьезные акции.

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В Украине 16 апреля празднуют один из важнейших христианских праздников – Пасху. К сожалению, как и в прошлом году, речь идет о празднике в условиях военного положения. Однако украинцы не планируют отказываться от традиционного пасхального празднования.

"У нас в этот день каждый год вся семья собирается за большим столом в родительском доме. Конечно, готовятся все заранее, чтобы на столе было достаточно вкусностей. Ну, а паски мы печем, обычно, за два-три дня до праздничного воскресенья. В субботу собираем огромную корзину, или даже две, – для освящения в церкви. В этом году продукты дороже это чувствуется, это чувствуется, но праздник есть праздник, готовимся", — рассказала Фокусу жительница Черкасс Валерия Дорошенко.

Вкусное и дорогое. Что и насколько подорожало перед Пасхой-2023

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в 2023 году традиционные паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4-х человек в сумму около 1208,78 грн, т.е. на 24,4% дороже, чем в прошлом году, когда аналогичный набор продуктов стоил 972 грн.

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По данным директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, стоимость домашней паски по традиционному рецепту (700 г муки, 6 яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) составит 169,88 грн за 1 кг, что на 26,8 % больше стоимости кулича 2022 года.

"Это обусловлено резким ростом цен на основные составляющие: яйца (92%), сахар (20,5%), масло (21,9%) и изюм (16,7%)", — рассказал Юрий Лупенко. Он также отметил, что цены на муку и дрожжи остались на уровне прошлого года.

Цены выросли, и в этом году как покупная, так и собственного приготовления паска стоит дороже, чем в прошлом. Фото: УНИАН

"В 2023 году, в отличие от предыдущих лет, цена на яйца выросла на рекордные 92% и составила в среднем 68,15 грн (65-75 грн за десяток), тогда как цены на остальные составляющие праздничной корзины выросли на 9,4%–38,4% по сравнению с уровнем цен в начале апреля прошлого года", — говорит экономист. Юрий Лупенко проинформировал, что наиболее дорогими составляющими пасхальной корзины в 2023 году являются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 219, 50 грн (425–459 грн за 1 кг). Также в этом году подорожало сало (0,5 кг) – до 110 грн. из расчета 210-300 грн. за 1 кг. По сравнению с 2022 годом цена буженины выросла на 31%, домашней колбасы – на 9,4%, сала – на 38,4%.

Если дополнить корзину овощами, фруктами и вином, то ее стоимость увеличится еще на 150-250 грн. Фото: УНИАН

"В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, – ее стоимость вырастет до 1463,28 грн. Это на 20,9% превышает стоимость корзины 2022 такого же состава (1210 грн). Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, удорожанием энергоносителей, усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже относительно ближайших планов", — уверен Юрий Лупенко.

Основные ингредиенты. Сколько стоит колбаса, яйца и паска в 2023 году

Фокус изучил цены в крупных сетях супермаркетов, чтобы узнать точные цены на некоторые продукты, без которых не может пройти празднование Пасхи.

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В первую очередь, стоит сказать о ценах на яйца. Куриные яйца первой категории в украинских супермаркетах 10 апреля предлагают по цене 63,5-66,8 грн. за десяток. Десяток яиц высшей категории в супермаркетах Киева стоит 67,5–70 грн. А вот за отборные яйца придется отдать 73-78 грн/десяток. Самые дорогие – органические, десяток которых в супермаркете предлагают за 97 грн.

Колбаса – традиционная составляющая пасхальной корзины украинцев Фото: pexels.com

Другая важная составляющая пасхальной корзины – колбаса. Некоторые украинцы предпочитают домашнюю колбасу, которую в селах еще многие изготавливают самостоятельно по традиционным украинским рецептам. Для большинства горожан есть решение — покупка уже подготовленной к жарке домашней или же копченой колбасы. Цена в 2023 году – 300-440 грн за килограмм домашней колбасы. Если же в семье предпочтение отдается копченой колбасе, то ее стоимость в апреле 2023 года – 340-726 грн/кг.

Сколько стоит "Краковская" разных производителей в супермаркетах Киева

М'ясна лавка/Своя лінія – 363,69 грн/кг

Ятрань – 453,5 грн/кг

Алан – 504 грн/кг

Укрпромпостач – 433,3 грн/кг

Фарро – 389 грн/кг

*по данным крупной сети супермаркетов в г. Киеве, по состоянию на 10.04.2023. Цены могут меняться в зависимости от магазина и ценовой политики сети

Многие в пасхальную корзину кладут сыр. В этом году сыр отечественного производства стоит 265-450 грн/кг. Если же выбирать среди импортных сыров, цена уже выше – 330-680 грн/кг.

Цена разных сортов сыра в супермаркетах Киева*

"Королевский" (Польша) – 429 грн/кг

"Украинский" ("Звени Гора") – 399 грн/кг

"Лицар" ("Шостка") – 340 грн/кг

"Гоудамер" (Польша) – 429 грн/кг

"Гауда" (Нидерданды) – 629 грн/кг

*по данным крупной сети супермаркетов в г. Киеве, по состоянию на 10.04.2023. Цены могут меняться в зависимости от магазина и ценовой политики сети

Корректная стоимость пасхальной корзины зависит от выбранных товаров и количества составляющих корзины

Конечно, пасхальная корзина не может быть без паски (или кулича, пасхального кекса). Многие пекут паски, куличи, кексы самостоятельно. Как посчитал Фокус, в таком случае, с учетом покупки всех ингредиентов, включая изюм, цукаты и праздничный декор, стоимость одной паски весом примерно 0,7 кг – 230 грн.

Стоимость домашней паски зависит от объема использованных ингредиентов, среди которых самые дорогие – яйца, масло, изюм, цукаты и праздничный декор.

В магазинах и на рынках паски традиционно продают весом от 100 граммов до 1 кг. А цена – от 26-35 грн за самую маленькую до 95-140 грн за паску 0,5 кг.

В целом, согласно подсчетам Фокуса, пасхальная корзина, в которой есть яйца, паска, колбаса, ветчина, хрен, соль, масло, сыр и бутылка красного сухого вина, потянет на 980-1100 грн. Но, конечно, корректная стоимость той или иной корзины зависит от количества составляющих и выбранных торговых марок, ведь сегодня можно выбрать как самый дорогой вариант в ассортименте, так и вариант класса "эконом".

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Следует отметить – в борьбе за покупателей сети супермаркетов часто объявляют перед праздниками акционные предложения. Иногда это просто маркетинг – цена не падает, но указывается сниженная стоимость на ценнике. Но иногда можно попасть и на настоящие скидки. Впрочем, для понимания, действительно ли есть скидка, придется поднять свои чеки за прошлый месяц, чтобы сориентироваться, каков размер скидки на акционный товар и на самом ли деле такая цена привлекательна.