Готуємось до Великодня. Де шукати знижки та скільки витратити на великодній кошик

У 2023 році продукти для великоднього кошика подорожчали в середньому на 18-28% порівняно з торішніми святами. Фокус з’ясував, скільки цього року коштує святкування Великодня та чи варто розраховувати на серйозні акції.

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В Україні 16 квітня святкують одне з найважливіших християнських свят – Великдень. На жаль, як і минулого року, йдеться про свято в умовах воєнного стану. Проте українці не планують відмовлятися від традиційного великоднього святкування. "У нас цього дня кожного року вся родина збирається за великим столом у батьківській хаті. Звісно, готуються усі заздалегідь, щоб на столі було вдосталь смаколиків. Ну, а паски ми печемо, зазвичай, за два-три дні до святкової неділі. В суботу збираємо величезний кошик, або навіть два, – для освячення у церкві. Цього року продукти дорожчі, це відчувається, але свято є свято, готуємось", — розповіла Фокусу мешканка Черкас Валерія Дорошенко.

Смачне і дороге. Що та наскільки подорожчало перед Великоднем-2023

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 2023 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1208,78 грн, тобто на 24,4% дорожче, ніж торік, коли аналогічний набір продуктів коштував 972 грн.

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За даними директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академіка НААН Юрія Лупенка, вартість домашньої паски за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок) – складе 169,88 грн за 1 кг, що на 26,8 % більше вартості паски 2022 року.

"Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові: яйця (+92 %), цукор (+20,5%), масло (21,9%) та родзинки (+16,7 %)", — розповів Юрій Лупенко. Він також зазначив, що ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року.

Ціни зросли, і цього року як покупна, так і власного приготування паска коштує дорожче, ніж минулоріч Фото: УНІАН

"У 2023 році, на відміну від попередніх років, ціна на яйця зросла на рекордні 92% і становила в середньому 68,15 грн (65-75 грн за десяток), тоді як ціни на решту складових святкового кошика зросли на 9,4%–38,4% порівняно з рівнем цін початку квітня минулого року", — каже науковець. Юрій Лупенко поінформував, що найдорожчими складовими великоднього кошика у 2023 році є м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 219,50 грн (425-459 грн за 1 кг). Також цього року подорожчало сало (0,5 кг) – до 110 грн з розрахунку 210-300 грн за 1 кг. А порівняно з 2022 роком ціна буженини зросла на 31%, домашньої ковбаси – на 9,4%, сала – на 38,4%.

Якщо доповнити кошик овочами, фруктами та вином, його вартість збільшиться ще на 150-250 грн. Фото: УНІАН

"У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 1463,28 грн. Це на 20,9% перевищує вартість кошика 2022 року такого ж складу (1210 грн). Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідком воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки та українських сімей, скороченням виробництва, подорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", — впевнений Юрій Лупенко.

Основні інгредієнти. Скільки коштує ковбаса, яйця та паска у 2023 році

Фокус вивчив ціни у великих мережах супермаркетів, щоб дізнатися точні ціни на деякі продукти, без яких не зможе відбутися святкування Великодня.

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Найперше варто розповісти про ціни на яйця. Курячі яйця першої категорії в українських супермаркетах 10 квітня пропонують за ціною 63,5-66,8 грн за десяток. Десяток яєць вищої категорії у супермаркетах Києва коштує 67,5-70 грн. А от за відбірні яйця доведеться віддати 73-78 грн/десяток. Найдорожчі – органічні, десяток яких в супермаркеті пропонують за 97 грн.

Ковбаса - традиційна складова великоднього кошика українців Фото: pexels.com

Інша важлива складова великоднього кошика – ковбаса. Деякі українці полюбляють домашню ковбасу, яку в селах ще багато хто виготовляє самостійно за традиційними українськими рецептами. Для більшості містян вихід — у купівлі вже підготовленої до смаження домашньої або ж копченої ковбаси. Ціна у 2023 році – 300-440 грн за кілограм домашньої ковбаси. Якщо ж у родині перевагу надають копченій ковбасі, то її вартість у квітні 2023 року – 340-726 грн/кг.

Скільки коштує "Краківська" різних виробників у супермаркетах Києва*

М'ясна лавка/Своя лінія – 363,69 грн/кг

Ятрань – 453,5 грн/кг

Алан – 504 грн/кг

Укрпромпостач – 433,3 грн/кг

Фарро – 389 грн/кг

*за даними великої мережі супермаркетів у м. Києві, станом на 10.04.2023. Ціни можуть змінюватись, залежно від магазину та цінової політики мережі

Багато хто у великодній кошик кладе шмат твердого сиру. Цього року твердий сир вітчизняного виробництва коштує 265-450 грн/кг. Якщо ж обирати серед імпортних сирів, то ціна вже вища – 330-680 грн/кг.

Ціна різних сортів сиру у супермаркетах Києва*

"Королівський" (Польща) – 429 грн/кг

"Український" ("Звени Гора") – 399 грн/кг

"Лицар" ("Шостка") – 340 грн/кг

"Гоудамер" (Польща) – 429 грн/кг

"Гауда" (Нідерланди) – 629 грн/кг

*за даними великої мережі супермаркетів у м. Києві, станом на 10.04.2023. Ціни можуть змінюватись, залежно від магазину та цінової політики мережі

Коректна вартість великоднього кошика залежить від обраних товарів та кількості складових кошика

Звичайно, великодній кошик не може бути без паски (куліча, пасхального кекса). Багато хто випікає паски самостійно. Як порахував Фокус, у такому випадку, з урахуванням купівлі усіх інгредієнтів, включно з родзинками та цукатами та святковим декором, вартість однієї паски вагою приблизно 0,7 кг – 230 грн.

Вартість домашньої паски залежить від обсягу використаних інгредієнтів, серед яких найдорожчі - яйця, родзинки, цукати та святковий декор

У магазинах та на ринках паски традиційно продають вагою від 100 грамів до 1 кг. А ціна – від 26-35 грн за найменшу до 95-140 грн за паску 0,5 кг.

Загалом, за підрахунками Фокусу, цьогорічний великодній кошик, в якому є яйця, паска, ковбаса, шинка, хрін, сіль, масло, сир та пляшка червоного сухого вина, потягне на 980-1100 грн. Проте, звичайно, коректна вартість того чи іншого кошика залежить від кількості складових та обраних торгових марок, адже сьогодні можна обрати як найдорожчий варіант в асортименті, так і варіант класу "економ".

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Варто зазначити – у боротьбі за покупців мережі супермаркетів часто оголошують перед святами акційні пропозиції. Інколи це просто маркетинг – ціна не падає, але вказується нібито зменшена вартість на ціннику. Хоча час від часу можна потрапити й на справжні знижки. Та для розуміння, чи це справді знижка, доведеться підняти свої чеки за минулий місяць, аби зорієнтуватися, яким є розмір знижки на акційний товар та чи дійсно така ціна є привабливою.