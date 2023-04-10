Деньги от международных организаций: украинцам объяснили, нужно ли декларировать доходы
В НАПК рассказали, нужно ли декларировать доходы, полученные в период действия военного положения от международных фондов или организаций.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило подробности декларирования полученной помощи от международных организаций и других государств. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства от 10 апреля 2023 года.
"Декларировать денежную (материальную) помощь, полученную из-за войны от международных организаций и других государств не нужно. А вот денежную помощь от Украины все же необходимо указывать в декларации", – отметили в НАПК.
Отмечается, что эти правила касаются только денежной помощи, которая выплачивается гражданам пока в Украине действует военное положение.
Вместе с тем декларировать денежную помощь от Украины нужно. Это могут быть, например:
- средства, выплаченные на проживание ВПЛ;
- средства полученные по программе "єПідтримка" в размере 6500 грн.
"Если вы уже задекларировали доходы от международных организаций или других стран (кроме РФ) – не беспокойтесь. Это не влечет никаких юридических последствий", – добавили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.
Зачем беженцам декларировать доходы
Представитель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в конце марта 2023 года объясняла, что украинцам грозят штрафные санкции, если они не подадут соответствующую декларацию. По ее информации, гражданам Украины, проживающим за границей, нужно декларировать такие выплаты, как:
- от государства;
- от государственных фондов;
- от иностранных компаний;
- от благотворительных организаций.
В то же время, по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, подавать декларацию нужно налоговому резиденту Украины.
"Кто такой налоговый резидент, определяется в статье 14.1.213 Налогового кодекса Украины. Там действуют критерии определения резидентства по каскадному принципу: первый критерий – это место жительства; второй – постоянное место жительства, третий – это центр жизненных интересов, затем 183 дня… И только если все эти критерии не срабатывают, тогда включается критерий гражданства. Но если беженец проживает за границей более 183 дней, он декларацию подавать не должен", — отметил он.
Напомним, ранее Фокус рассказывал, какие украинские компании вышли на рынок Польши из-за массового оттока граждан за границу из-за полномасштабной войны.