Деньги от международных организаций: украинцам объяснили, нужно ли декларировать доходы

В НАПК рассказали, нужно ли декларировать доходы, полученные в период действия военного положения от международных фондов или организаций.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило подробности декларирования полученной помощи от международных организаций и других государств. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства от 10 апреля 2023 года.

"Декларировать денежную (материальную) помощь, полученную из-за войны от международных организаций и других государств не нужно. А вот денежную помощь от Украины все же необходимо указывать в декларации", – отметили в НАПК.

Отмечается, что эти правила касаются только денежной помощи, которая выплачивается гражданам пока в Украине действует военное положение.

Вместе с тем декларировать денежную помощь от Украины нужно. Это могут быть, например:

средства, выплаченные на проживание ВПЛ;

средства полученные по программе "єПідтримка" в размере 6500 грн.

"Если вы уже задекларировали доходы от международных организаций или других стран (кроме РФ) – не беспокойтесь. Это не влечет никаких юридических последствий", – добавили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

Зачем беженцам декларировать доходы

Представитель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в конце марта 2023 года объясняла, что украинцам грозят штрафные санкции, если они не подадут соответствующую декларацию. По ее информации, гражданам Украины, проживающим за границей, нужно декларировать такие выплаты, как:

от государства;

от государственных фондов;

от иностранных компаний;

от благотворительных организаций.

В то же время, по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, подавать декларацию нужно налоговому резиденту Украины.

"Кто такой налоговый резидент, определяется в статье 14.1.213 Налогового кодекса Украины. Там действуют критерии определения резидентства по каскадному принципу: первый критерий – это место жительства; второй – постоянное место жительства, третий – это центр жизненных интересов, затем 183 дня… И только если все эти критерии не срабатывают, тогда включается критерий гражданства. Но если беженец проживает за границей более 183 дней, он декларацию подавать не должен", — отметил он.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, какие украинские компании вышли на рынок Польши из-за массового оттока граждан за границу из-за полномасштабной войны.