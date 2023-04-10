Гроші від міжнародних організацій: українцям пояснили, чи потрібно декларувати прибутки

У НАЗК розповіли, чи потрібно декларувати доходи, отримані в період дії військового стану від міжнародних фондів чи організацій.

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Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило подробиці декларування отриманої допомоги від міжнародних організацій та інших держав. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства від 10 квітня 2023 року.

"Декларувати грошову (матеріальну) допомогу, отриману через війну від міжнародних організацій та інших держав не потрібно. А ось грошову допомогу від України все ж таки необхідно вказувати в декларації", — зазначили в НАЗК.

Зазначається, що ці правила стосуються лише грошової допомоги, яка виплачується громадянам, поки в Україні діє військовий стан.

Натомість декларувати грошову допомогу від України потрібно. Це можуть бути, наприклад:

кошти, виплачені на проживання ВПО;

кошти, отримані за програмою "єПідтримка" у розмірі 6500 грн.

"Якщо ви вже задекларували доходи від міжнародних організацій або інших країн (крім РФ) — не турбуйтеся. Це не тягне за собою жодних юридичних наслідків", — додали в Національному агентстві щодо запобігання корупції.

Навіщо біженцям декларувати доходи

Представник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна наприкінці березня 2023 року пояснювала, що українцям загрожують штрафні санкції, якщо вони не подадуть відповідної декларації. За її інформацією, громадянам України, які проживають за кордоном, потрібно декларувати такі виплати, як:

від держави;

від державних фондів;

від іноземних компаній;

від благодійних організацій.

Водночас за словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, подавати декларацію потрібно податковому резиденту України.

"Хто такий податковий резидент, визначається у статті 14.1.213 Податкового кодексу України. Там діють критерії визначення резидентства за каскадним принципом: перший критерій – це місце проживання; другий – постійне місце проживання, третій – це центр життєвих інтересів, потім 183 дні… І тільки якщо всі ці критерії не спрацьовують, тоді включається критерій громадянства. Але якщо біженець мешкає за кордоном понад 183 дні, він декларацію подавати не повинен", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, які українські компанії вийшли на ринок Польщі через масовий відплив громадян за кордон через повномасштабну війну.