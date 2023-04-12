Кто много потребляет — тот больше заплатит: в Кабмине думают о новых тарифах на свет, — СМИ

Консультации по новым тарифам все еще продолжаются. Их разработкой занимаются Минэнерго и Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии.

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До конца апреля 2023 года Кабинет министров Укарины пересчитает тарифы на свет для бытовых потребителей. Ожидается, что жители страны будут разделены на две категории – на тех, кто использует менее 1000 кВт-ч в месяц и тех, кто потребляет больше. Об этом пишет издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в Кабмине Украины.

Журналисты отмечают, что кроме выше упомянутого варианта существуют еще несколько, но окончательное решение еще не принято. Но вероятно, что тарифы на электроэнергию все таки будут разделены в зависимости от объема потребления, а именно:

до 1000 кВт-ч в месяц – тариф, возможно, останется без изменений или подорожает на 30-40%;

свыше 1000 кВт-ч в месяц – цены будут на рыночном уровне — 6,2 грн за кВт-ч, с фиксацией примерно на год (почти в четыре раза выше, чем нынешний тариф).

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Отмечается, что консультации по тарифам продолжаются. Их разработкой занимаются Минэнерго и Нацкомиссия по регулированию рынка электроэнергии. При этом последнее слово остается за президентом Украины, который "очень внимательно следит за темой тарифов".

"В принципе, до конца апреля вполне возможно принять изменения. Чтобы провести все процедурно, времени достаточно", – говорится в публикации.

Почему дорожает свет в Украине

Несмотря на то, что украинцам после начала полномасштабной войны обещали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся без изменений пока продлится военное положение, разговоры о пересмотре тарифов, в частности на электроэнергию, возникли в начале 2023 года.

Так, 2 марта глава НКРЭКУ Константин Ущаповский объяснил, что расчет тарифов на свет осуществляется с учетом разрушений в энергетической сфере и других факторов. В частности, сейчас украинцы до сих пор платят по 1,68 грн за киловатт, но из-за российских ударов по объектам "Укрэнерго" и "Энергоатома" будет проблематично как раньше покрывать разницу в стоимости электричества. Поэтому государство вынуждено искать выход из этой ситуации и нарабатываются новые модели работы рынка электроэнергии. В связи с этим сейчас рассматриваются несколько сценариев повышения тарифов, в том числе и для населения.

К слову, 6 марта 2023 года генеральный директор компании Yasno, входящей в группу ДТЭК, Сергей Коваленко рассказал, что украинцы задолжали за свет около 2,5 млрд грн. Он отметил, что из-за военного положения энергетики никак не могут повлиять на потребителей, которые не оплачивают счета за электричество. Но после войны поставщики обязательно начнут отключать от света самых злостных неплательщиков.