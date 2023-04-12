Хто багато споживає, той більше заплатить: у Кабміні думають про нові тарифи на світло, — ЗМІ

Консультації щодо нових тарифів все ще тривають. Їхньою розробкою займаються Міненерго та Нацкомісія з регулювання ринку електроенергії.

Related video

До кінця квітня 2023 року Кабінет міністрів України перерахує тарифи на світло для побутових споживачів. Очікується, що споживачів країни поділять на дві категорії – на тих, хто використовує менше 1000 кВт-год на місяць і тих, хто споживає більше. Про це пише видання "Економічна правда", посилаючись на джерела у Кабміні України

Журналісти зазначають, що окрім вищезгаданого варіанта існують ще кілька, але остаточне рішення ще не ухвалено. Але ймовірно, що тарифи на електроенергію все-таки будуть поділені в залежності від обсягу споживання, а саме:

до 1000 кВт-год на місяць — тариф, можливо, залишиться без змін або подорожчає на 30-40%;

понад 1000 кВт-год на місяць – ціни будуть на ринковому рівні — 6,2 грн за кВт-год, з фіксацією приблизно на рік (майже вчетверо вищі за нинішній тариф).

Важливо

Ванна – дороге задоволення: як зміняться тарифи на воду в Україні

Зазначається, що консультації щодо тарифів тривають. Їхньою розробкою займаються Міненерго та Нацкомісія з регулювання ринку електроенергії. При цьому останнє слово залишається за президентом України, який дуже уважно стежить за темою тарифів.

"В принципі, до кінця квітня цілком можливо ухвалити зміни. Щоб провести все процедурно, часу достатньо", — йдеться у публікації.

Чому дорожчає світло в Україні

Попри на те, що українцям після початку повномасштабної війни обіцяли, що тарифи на житлово-комунальні послуги залишаться без змін, поки триватиме воєнний стан, розмови про перегляд тарифів, зокрема на електроенергію, виникли на початку 2023 року.

Так, 2 березня голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський пояснив, що розрахунок тарифів на світло здійснюється з урахуванням руйнувань в енергетичній сфері та інших факторів. Зокрема, зараз українці досі платять по 1,68 грн за кіловат, але через російські удари по об'єктах "Укренерго" та "Енергоатому" буде проблематично як раніше покривати різницю у вартості електрики. Тому держава змушена шукати вихід із цієї ситуації та напрацьовуються нові моделі роботи ринку електроенергії. У зв'язку з цим зараз розглядаються кілька сценаріїв підвищення тарифів, зокрема й для населення.

До речі, 6 березня 2023 року генеральний директор компанії Yasno, яка входить до групи ДПЕК, Сергій Коваленко розповів, що українці заборгували за світло близько 2,5 млрд грн. Він зазначив, що через воєнний стан енергетики ніяк не можуть вплинути на споживачів, які не оплачують рахунки за електрику. Але після війни постачальники обов'язково почнуть відключати від світла найзлісніших неплатників.