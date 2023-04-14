Дешевего ничего не осталось: в Госстате показали, как за год подорожали продукты

В Украине с начала 2023 года продолжается тренд на подорожание продуктов. А в марте был зафиксирован рекордный рост стоимости некоторых овощей.

Related video

В Украине в течение последнего года подорожали все без исключения категории продуктов питания. Так, по данным Госстата, с марта 2022 года по март 2023 цены на них увеличились на 26,8%.

Больше всего подорожали яйца, которые стоят на 79,8% дороже, чем в прошлом году. Также серьезно прибавили в цене фрукты – на 44,9% и овощи, стоимость которых выросла на 38,3%.

Рыба и продукты из рыбы подорожали на 37,2%. Более чем на 20% подорожали такие продукты, как:

сахар – на 23,5%;

макаронные изделия – на 20,4%;

хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;

мясо и мясопродукты – на 20,2%;

Масло подорожало на 19,7%. Сыр и творог – на 18%. И еще:

хлеб – на 17,3%;

молоко – на 15%;

подсолнечное масло – на 6,9%.

Как изменились цены на продукты за год Фото: Госстат

Когда подешевеют овощи

Украинцам обещают, что в 2023 году дешевые овощи на полках магазинов таки появятся. Так, по словам министра аграрной политики Николая Сольского со второй половины мая появятся овощи нового урожая в Европе и Украине, что позволит снизить ценовое давление.

"В конце сезона всегда меньше овощей, чем в начале, а свежие еще не появились. Логистика в Украину дорогостоящая. В этом году были и нестандартные ситуации, связанные с Турцией, – крупнейшим поставщиком томатов в Европу. После землетрясений Турция имела определенный период запрета на экспорт овощей, пока они не разобрались, что дальше делать. Все это вместе влияет на цены", — объяснил он.

Николай Сольский также добавил, что овощи дорожают из-за того, что ранее в Николаевской и Херсонской областях был наибольший урожай ранних овощей, который обеспечивал всю страну. Но из-за боевых действий регионы не смогли вырастить достаточное количество продуктов.

Напомним, 10 апреля Госстат сообщил, что средние цены на продукты питания в марте 2023 года, если сравнивать с февралем 2022, незначительно, но повысились. Рост потребительских цен в Украине в марте 2023 года ускорился до 1,5% с 0,7% в феврале. Это свидетельствует о том, что инфляция хоть и медленно, но замедляется.

Также Фокус выяснил, сколько в этом году стоит празднование Пасхи и стоит ли рассчитывать на серьезные акции.