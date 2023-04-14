Дешевого не залишилося нічого: у Держстаті показали, як за рік подорожчали продукти

В Україні з початку 2023 року продовжується тренд на подорожчання продуктів. А у березні було зафіксовано рекордне зростання вартості деяких овочів.

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В Україні впродовж останнього року подорожчали усі без винятку категорії продуктів харчування. Так, за даними Держстату, з березня 2022 року до березня 2023 року ціни на них збільшилися на 26,8%.

Найбільше подорожчали яйця, які коштують на 79,8% дорожче, ніж торік. Також серйозно додали у ціні фрукти – на 44,9% та овочі, вартість яких зросла на 38,3%.

Риба та продукти з риби подорожчали на 37,2%. Більш ніж на 20% подорожчали такі продукти, як:

цукор – на 23,5%;

макаронні вироби – на 20,4%;

хліб та хлібопродукти – на 20,3%;

м'ясо та м'ясопродукти – на 20,2%;

Олія подорожчала на 19,7%. Сир та сир – на 18%. І ще:

хліб – на 17,3%;

молоко – на 15%;

соняшникова олія – на 6,9%.

Як змінилися ціни на продукти за рік Фото: Держстат

Коли подешевшають овочі

Українцям обіцяють, що у 2023 році дешеві овочі на полицях магазинів таки з'являться. Так, за словами міністра аграрної політики Миколи Сольського, з другої половини травня з'являться овочі нового врожаю в Європі та Україні, що дозволить знизити ціновий тиск.

"Наприкінці сезону завжди менше овочів, ніж на початку, а свіжі ще не з'явилися. Логістика в Україні дорога. Цього року були і нестандартні ситуації, пов'язані з Туреччиною, – найбільшим постачальником томатів до Європи. Після землетрусів Туреччина мала певний період заборони експорт овочів, поки вони не розібралися, що робити далі. Все це разом впливає на ціни", — пояснив він.

Микола Сольський також додав, що овочі дорожчають через те, що раніше у Миколаївській та Херсонській областях був найбільший урожай ранніх овочів, який забезпечував усю країну. Але через бойові дії регіони не змогли виростити достатню кількість продуктів.

Нагадаємо, 10 квітня Держстат повідомив, що середні ціни на продукти харчування у березні 2023 року, якщо порівнювати з лютим 2022 року, незначно, але підвищилися. Зростання споживчих цін в Україні у березні 2023 року прискорилося до 1,5% з 0,7% у лютому. Це свідчить у тому, що інфляція хоч і повільно, але сповільнюється.

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