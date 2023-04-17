Защита от энерготеррора: в Украине появились котельные на альтернативном виде топлива

Такие котельные не только можно перемещать и подключать к любому объекту, но и экономить средства, не загрязняя воздух вредными выбросами.

Related video

В Украине заработали первые мобильные модульные твердотопливные котельные. Такое оборудование можно свободно перемещать и подключать к любой школе, больнице для обеспечения заведений теплом и горячей водой. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Так, по словам главы Госэнергоэффективности Анны Замазеевой, еще одно преимущество модульных котельных — тепло не из газа, а из местного альтернативного топлива – пеллет из шелухи подсолнечника.

"Во время энерготеррора это актуально, как никогда, особенно для больниц и других объектов критической инфраструктуры", — объяснила чиновница.

Почему использовать твердотопливные котельные может быть выгодно

В госагенстве уверены, что использовать модульные твердотопливные котельные выгодно. Например, они позволяют экономить больше бюджетных денег, поскольку альтернативные виды топлива вдвое дешевле одной гигакалории тепловой энергии из газа. Также биотопливо не вредит окружающей среде, а еще позволяет избавиться от газовой зависимости.

"Такие модульные котельные должны быть в каждом областном центре. Обязательно на случай непредвиденных ситуаций, особенно во время военной агрессии и энергетического террора со стороны России", — подчеркнула Анна Замазеева.

По ее информации, ведомство уже разработало несколько инициатив, чтобы поддержать как отечественное производство модульных твердотопливных котельных, так и генерацию тепла из альтернативных видов топлива.

Отметим, что в конце 2022 года столичное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" купило 12 дизельных транспортабельных котельных на фоне попыток РФ вывести из сроя объекты критической инфраструктуры Украины. Оборудование собирались использовать для обогрева зданий, если бы в городе исчезло центральное отопление.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что ущерб энергетической сети и водоканала Киева от российских ракетных ударов составляет от сотен миллиардов до триллиона долларов.

Еще Фокус рассказывал о проекте по строительству первого малого модульного ядерного реактора (ММР). Его реализуют при поддержке США. И это может стать важным шагом к решению проблем в энергетической сфере.