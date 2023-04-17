Захист від енерготерору: в Україні з'явилися котельні на альтернативному виді палива

Такі котельні не тільки можна переміщувати та підключати до будь-якого об'єкта, але й економити кошти, не забруднюючи повітря шкідливими викидами.

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В Україні запрацювали перші мобільні модульні твердопаливні котельні. Таке обладнання можна вільно переміщувати та підключати до будь-якої школи, лікарні для забезпечення закладів теплом та гарячою водою. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Так, за словами голови Держенергоефективності Ганни Замазєєвої, ще одна перевага модульних котелень — тепло не з газу, а з місцевого альтернативного палива – пелет із лушпиння соняшника.

"Під час енерготерору це актуально, як ніколи, особливо для лікарень та інших об'єктів критичної інфраструктури", — пояснила чиновниця.

Чому використовувати твердопаливні котельні може бути вигідно

У держагенстві впевнені, що використовувати модульні твердопаливні котельні вигідно. Наприклад, вони дозволяють економити більше бюджетних грошей, оскільки альтернативні види палива вдвічі дешевші за одну гігакалорію теплової енергії з газу. Також біопаливо не шкодить навколишньому середовищу, а ще дозволяє позбутися газової залежності.

"Такі модульні котельні мають бути в кожному обласному центрі. Обов'язково на випадок непередбачених ситуацій, особливо під час військової агресії та енергетичного терору з боку Росії", — наголосила Ганна Замазєєва.

За її інформацією, відомство вже розробило кілька ініціатив, щоб підтримати як вітчизняне виробництво модульних твердопаливних котелень, так і генерацію тепла з альтернативних видів палива.

Зазначимо, що наприкінці 2022 року столичне комунальне підприємство "Київтеплоенерго" купило 12 дизельних транспортабельних котелень на тлі спроб РФ вивести з ладу об'єкти критичної інфраструктури України. Устаткування збиралися використовувати для обігріву будівель, якби у місті зникло центральне опалення.

Також мер Києва Віталій Кличко заявляв, що збитки енергетичної мережі та водоканалу Києва від російських ракетних ударів становлять від сотень мільярдів до трильйона доларів.

Ще Фокус розповідав про проєкт будівництва першого малого модульного ядерного реактора (ММР). Його реалізують за підтримки США. І це може стати важливим кроком у вирішенні проблем в енергетичній сфері.