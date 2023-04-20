Миллиарды долларов: в KSE оценили убытки аграрного сектора от войны в Украине

Наибольший ущерб агросектору война, начатая Россией, нанесла Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областям.

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Агропромышленный комплекс Украины в результате полномасштабного вторжения ВС РФ получил прямых убытков на сумму в 8,7 миллиарда долларов. Об этом сказано в оценке экспертов проекта KSE Institute "Россия заплатит".

Наибольшая доля убытков агросектора — из-за уничтожения и повреждения сельхозтехники. Здесь потери производителей составляют более 4,65 миллиарда долларов. Всего по ходу войны уже повреждено или разрушено 109,6 тысяч единиц сельхозтехники.

Следующая по размеру категория убытков в этой сфере — уничтожение и кража произведенной продукции. Зафиксировано более 4 миллиона уничтоженной и похищенной готовой сельхозпродукции. Совокупная стоимость этих убытков оценивается в 1,87 миллиарда долларов.

Серьезные потери понесла также инфраструктура для хранения произведенной сельскохозяйственной продукции. Суммарная вместимость разрушенных зернохранилищ достигает 8,2 миллиона тонн произведенной продукции, а поврежденных зернохранилищ — 3,25 миллиона тонн мощностей для одновременного хранения. Стоимость восстановления разрушенных мощностей оценивается в 1,33 миллиарда долларов.

Наибольший ущерб агросектору война, начатая Россией, нанесла Луганской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областям. Эти же регионы в топ-5 по количеству поврежденных и разрушенных объектов.

Тем временем в Нацбанке прямые потери материальных активов и инфраструктуры Украины из-за полномасштабного вторжения ВС РФ по состоянию на апрель 2023 года оценивали почти в 140 миллиардов долларов. Так, по словам замглавы Нацбанка Сергея Николайчука, эта сумма — 2/3 от довоенного внутреннего валового продукта (ВВП) Украины.

"Это драматические цифры, но экономика все еще жива. Мы видим некоторую адаптацию экономики к новым условиям и фактически в этом году ожидаем, что у нас будет хоть какой-то небольшой, но медленный рост в 0,3% ВВП", — отметил банкир.

Напомним, в начале 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников оценивал ущерб экологии Украины от войны в более чем 35 млрд долларов. Из-за боевых действий миллионы гектаров заповедников оказались под угрозой.

Кроме того, эксперты посчитали ущерб социальной сфере, медицине и образованию в результате агрессии РФ. По их оценке, общая сумма прямого ущерба в этих сферах достигает 10,7 млрд долл.