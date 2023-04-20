Мільярди доларів: у KSE оцінили збитки аграрного сектора від війни в Україні

Найбільших збитків агросектору війна, розпочата Росією, завдала Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областям.

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Агропромисловий комплекс України внаслідок повномасштабного вторгнення ЗС РФ отримав прямих збитків на суму 8,7 мільярда доларів. Про це йдеться в оцінці експертів проєкту KSE Institute "Росія заплатить".

Найбільша частка збитків агросектору — через знищення та пошкодження сільгосптехніки. Тут втрати виробників становлять понад 4,65 мільярда доларів. Усього під час війни вже пошкоджено або зруйновано 109,6 тисячі одиниць сільгосптехніки.

Наступна за розміром категорія збитків у цій сфері — знищення та крадіжка виробленої продукції. Зафіксовано понад 4 мільйони знищеної та викраденої готової сільгосппродукції. Сукупна вартість цих збитків оцінюється у 1,87 мільярда доларів.

Серйозні втрати зазнала інфраструктура для зберігання виробленої сільськогосподарської продукції. Сумарна місткість зруйнованих зерносховищ досягає 8,2 мільйона тонн виробленої продукції, а пошкоджених зерносховищ — 3,25 мільйона тонн потужностей для одночасного зберігання. Вартість відновлення зруйнованих потужностей оцінюється в 1,33 мільярда доларів.

Найбільших збитків агросектору війна, започаткована Росією, завдала Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Ці ж регіони у топ 5 за кількістю пошкоджених та зруйнованих об'єктів.

Тим часом у Нацбанку прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури України через повномасштабне вторгнення ЗС РФ станом на квітень 2023 року оцінювали майже 140 мільярдів доларів. Так, за словами заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, ця сума — 2/3 від довоєнного внутрішнього валового продукту (ВВП) України.

"Це драматичні цифри, але економіка все ще жива. Ми бачимо деяку адаптацію економіки до нових умов і фактично цього року очікуємо, що в нас буде хоч якесь невелике, але повільне зростання в 0,3% ВВП", — зазначив банкір. .

Нагадаємо, на початку 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков оцінював збитки екології України від війни у понад 35 млрд доларів. Через бойові дії мільйони гектарів заповідників опинилися під загрозою.

Крім того, експерти порахували збитки соціальній сфері, медицині та освіті внаслідок агресії РФ. За їхньою оцінкою, загальна сума прямої шкоди в цих сферах досягає 10,7 млрд дол.