ЕС введет "превентивные ограничения" на импорт зерна из Украины, – FT

Ограничения, по словам журналистов, будут действовать на страны, которые граничат с Украиной, а также на Болгарию. Летом ужесточенный режим торговли с Киевом продолжится, но при этом в договоре изменят некоторые условия.

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Европейский Союз начал готовить экстренные ограничения на импорт зерна из Украины. Блок может поддаться давлению со стороны Польши и других государств Восточной Европы. Об этом сообщает издание Financial Times 20 апреля.

По информации источника, в Брюсселе ведут переговоры на счет того, чтобы ввести экстренные ограничения касаемо импорта зерна из Украины в пять европейских стран. Незадолго до этого Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это будут "превентивные меры", среди которых запрет импорта в продукции в страны, которые граничат с Украиной и в Болгарию. Но, при этом, реэкспорт в другие страны мир сохранится.

К слову, запрет на импорт украинского зерна будет введен Европейским Союзом только после того, как некоторые страны отменят текущие запреты, однако они на это еще не согласились.

Проблемы с украинским зерном: что этому предшествовало

Дело в том, что часть украинского зерна, которое привозили из Украины в Европейский союз, оставалась в результате в ближайших странах. Это значительно снижало цены на внутреннем рынке, с чем оказались недовольны некоторые страны Европы.

Эти страны также получат 100 млн евро из фондов ЕС для компенсации убытков фермерам.

Европейский Союз также планирует в июне продлить военный режим торговли с Киевом, но при этом новая версия договора будет иметь более сильные положения, что позволит в будущем принимать меры для "защиты" своего рынка.

ЕС также планирует организовать колонны грузовиков, поездов и барж для транспортировки зерна в порты, откуда его отправят в нуждающиеся страны. Все это увеличивает пропускную способность Дуная, но коммерческие трейдеры в большинстве своем отказываются платить за этот вид транспорта из-за его дороговизны.

Напомним, 19 апреля СМИ писали, что Венгрия запретила импорт 25 агропродуктов и зерновых из Украины. Будапешт не запрещает транзит продуктов с территории Украины, но их будут тщательно проверять на границе с помощью электронных устройств и патрулей.

18 апреля Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна. Министр сельского хозяйства Роберт Телюс отметил, что Варшава разработала механизмы, гарантирующие, что во время транзита зерно не останется на территории страны.