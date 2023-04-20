ЄС запровадить "превентивні обмеження" на імпорт зерна з України, – FT

Обмеження, за словами журналістів, діятимуть на країни, що межують із Україною, а також на Болгарію. Влітку жорсткий режим торгівлі з Києвом продовжиться, але при цьому у договорі змінять деякі умови.

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Європейський Союз почав готувати екстрені обмеження щодо імпорту зерна з України. Блок може піддатися тиску з боку Польщі та інших країн Східної Європи. Про це повідомляє видання Financial Times 20 квітня.

За інформацією джерела, у Брюсселі ведуть переговори щодо того, щоб запровадити екстрені обмеження щодо імпорту зерна з України до п'яти європейських країн. Незадовго до цього Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили заборону. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що це будуть "превентивні заходи", серед яких заборона імпорту у продукції до країн, що межують з Україною та Болгарією. Але при цьому реекспорт в інші країни світ збережеться.

До речі, заборона на імпорт українського зерна буде запроваджена Європейським Союзом лише після того, як деякі країни скасують поточні заборони, проте вони ще не погодилися.

Проблеми з українським зерном: що передувало цьому

Справа в тому, що частина українського зерна, яке привозили з України до Європейського союзу, залишалася в результаті найближчих країн. Це значно знижувало ціни на внутрішньому ринку, з чим виявилися незадоволені деякі країни Європи.

Ці країни також отримають 100 млн. євро з фондів ЄС для компенсації збитків фермерам.

Європейський Союз планує у червні продовжити воєнний режим торгівлі з Києвом, але при цьому нова версія договору матиме сильніші положення, що дозволить у майбутньому вживати заходів для "захисту" свого ринку.

ЄС також планує організувати колони вантажівок, поїздів і барж для транспортування зерна до портів, звідки його відправлять до країн, що потребують цього. Все це збільшує пропускну спроможність Дунаю, але комерційні трейдери здебільшого відмовляються платити за цей вид транспорту через його дороговизну.

Нагадаємо, 19 квітня ЗМІ писали, що Угорщина заборонила імпорт 25 агропродуктів та зернових з України. Будапешт не забороняє транзит продуктів з території України, але їх ретельно перевірятимуть на кордоні за допомогою електронних пристроїв та патрулів.

18 квітня Україна та Польща домовилися про відновлення транзиту зерна. Міністр сільського господарства Роберт Телюс зазначив, що Варшава розробила механізми, які гарантують, що під час транзиту зерно не залишиться на території країни.