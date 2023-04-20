Благотворительный фонд выплатит украинцам из двух регионов 6600 гривен: как получить помощь

Фокус рассказывает, кто может подать заявку на получение денег от благотворительного фонда, которые выплатят одним платежом после подтверждения заявки.

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Международный благотворительный фонд Dorcas выплатит финансовую поддержку некоторым пострадавшим от войны украинцам. Речь идет о переселенцах Запорожской и Закарпатской областях, сообщается в Telegram-канале фонда.

Как получить выплаты

Украинцам обещают выплатить 6 600 гривен одним платежом после подтверждения заявки. Деньги будут поступать в отделение "Укрпошты". В Запорожской области условия регистрации такие:

есть справка ВПЛ;

прошло более 3 месяцев после последней выплаты финансовой помощи от международных организаций;

у кого-то в семье есть категория уязвимости.

В Закарпатской области на помощь могут претендовать граждане, в последний раз выплачивали помощь другие организации месяц назад. Также условие – претендент должен соответствовать одной из категорий уязвимости. Их несколько:

лица с инвалидностью, или если в семье у кого есть инвалидность, подтвержденная справками;

многодетная семья (3 и более детей);

пожилые люди (60 лет и старше);

лица с тяжелыми хроническими заболеваниями и если у кого-то в семье есть хроническое заболевание, подтвержденное справками;

беременная и/или в семье есть дети до 3-х лет;

мать-одиночка/отец-одиночка, статус которых подтвержден официальными документами.

Нужны ли документы для регистрации?

Да, а именно:

паспорт;

идентификационные код;

справка ВПЛ;

свидетельство рождения детей и их идентификационные коды;

документы, подтверждающие категории уязвимости.

Также отмечается, что понадобятся только оригиналы документов на каждого члена семьи. То есть копии с собой приносить не нужно.

Как зарегистрироваться?

Для этого нужно записаться по телефону, после чего заявителю назначат день и час, когда нужно прийти с документами:

Закарпатская область – +380635740254;

– +380635740254; Запорожская область – +380931563758, +380668722556.

Горячая линия организации "Доркас Украина": 0800-351-369.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, с марта 2023 года благотворительный фонд СОС "Дитячі Містечка" выплачивает по 6600 тыс. грн денежной помощи для семей с детьми среди приемных семей, детских домов семейного типа и опекунских семей, в которых воспитывается по крайней мере один ребенок-сирота или ребенок, который лишен родительской опеки.

Кроме того, в апреле выплату финансовой помощи для украинцев возобновила ООН. Так, выплаты на одного человека составят 6600 грн.