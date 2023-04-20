Благодійний фонд виплатить українцям із двох регіонів 6600 гривень: як отримати допомогу

Фокус розповідає, хто може подати заявку на одержання грошей від благодійного фонду, які виплатять одним платежем після підтвердження заявки.

Related video

Міжнародний благодійний фонд Dorcas надасть фінансову підтримку деяким українцям, які постраждали від війни. Йдеться про переселенців у Запорізькій та Закарпатській областях, повідомляється в Telegram-каналі фонду.

Як отримати виплати

Українцям обіцяють виплатити 6600 гривень одним платежем після підтвердження заявки. Гроші надходитимуть до відділення "Укрпошти". У Запорізькій області умови реєстрації такі:

є довідка ВПО;

пройшло понад 3 місяці після останньої виплати фінансової допомоги від міжнародних організацій;

у когось у сім'ї є категорія вразливості.

У Закарпатській області на допомогу можуть претендувати громадяни, які востаннє виплачували допомогу іншим організації місяць тому. Також умова – претендент має відповідати одній із категорій уразливості. Їх декілька:

особи з інвалідністю, або якщо в сім'ї хто має інвалідність, підтверджену довідками;

багатодітна сім'я (3 та більше дітей);

люди похилого віку (60 років і старше);

особи з тяжкими хронічними захворюваннями і якщо у когось у сім'ї є хронічне захворювання, підтверджене довідками;

вагітна та/або в сім'ї є діти до 3-х років;

одинока мати/батько-одинак, статус яких підтверджено офіційними документами.

Чи потрібні документи для реєстрації?

Так, а саме:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО;

свідоцтво народження дітей та їх ідентифікаційні коди;

документи, що підтверджують категорії уразливості.

Також зазначається, що знадобляться лише оригінали документів кожного члена сім'ї. Тобто копії із собою приносити не потрібно.

Як зареєструватися?

Для цього потрібно записатися по телефону, після чого заявнику призначать день і годину, коли потрібно прийти з документами:

Закарпатська область — +380635740254;

— +380635740254; Запорізька область — +380931563758, +380668722556.

Гаряча лінія організації "Доркас Україна": 0800-351-369.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, з березня 2023 року благодійний фонд СОС "Дитячі Містечки" виплачує по 6600 тис. грн грошової допомоги для сімей з дітьми серед прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та опікунських сімей, в яких виховується принаймні одна дитина-сирота або дитина, яка позбавлена батьківського піклування.

Крім того, у квітні виплату фінансової допомоги для українців відновила ООН. Так, виплати на одну особу становитимуть 6600 грн.