Не запретят, а ограничат: еще одна страна ЕС вводит новые правила для украинского зерна

Румыния отказалась от идеи ввести полный запрет на импорт украинской продукции. Вместо этого власти начнут контролировать объемы ввозимого из Украины зерна.

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Власти Румынии не будут запрещать импорт украинского продовольствия, но введут некоторые ограничения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, по словам министра сельского хозяйства Румынии Петра Дэа, власти страны не собираются в одностороннем порядке вводить запрет на импорт украинских зерновых. Вместо этого Румыния будет ждать, какие меры примет Европейская комиссия для помощи фермерам Центральной и Восточной Европы.

При этом, по информации журналистов, Петр Дэа во время своей встречи с украинским министром Николаем Сольским в Бухаресте отметил, что страны будут консультироваться еженедельно по поводу ожидаемых объемов зерна, для ограничения импорта.

Тем временем, чтобы нивелировать для румынских фермеров потери, вызванными импортом дешевого украинского зерна, 20 июня правительство страны решило увеличить компенсационные выплаты.

Проблемы с украинским зерном: как все начиналось

Дело в том, что часть украинского зерна, которое поступало в Европейский союз, оставалась в результате в ближайших странах. Это спровоцировало резкое снижение цен на внутреннем рынке ЕС, что не понравилось многим фермерам. Эти страны также получат 100 млн евро из фондов ЕС для компенсации убытков фермерам.

Европейский Союз также планирует в июне 2023 года продлить военный режим торговли с Киевом, но в новой версии соглашения будут усилены некоторые положения, что позволит в будущем принимать меры для "защиты" своего рынка.

ЕС также планирует организовать колонны грузовиков, поездов и барж для транспортировки зерна в порты, откуда его отправят в нуждающиеся страны. Все это увеличивает пропускную способность Дуная, но коммерческие трейдеры в большинстве своем отказываются платить за этот вид транспорта из-за его дороговизны.

Напомним, 19 апреля стало известно, что Венгрия запретила импорт 25 агропродуктов и зерновых из Украины. Будапешт не запрещает транзит продуктов с территории Украины, но их будут тщательно проверять на границе с помощью электронных устройств и патрулей.

18 числа Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна. Министр сельского хозяйства Роберт Телюс отметил, что Варшава разработала механизмы, гарантирующие, что во время транзита зерно не останется на территории страны.

Пока страны Евросоюза отказываются от украинского зерна в охваченной войной стране продолжается посевная, о ходе которой писал Фокус.