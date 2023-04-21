Не заборонять, а обмежать: ще одна країна ЄС запроваджує нові правила для українського зерна

Румунія відмовилася від ідеї запровадити повну заборону імпорту української продукції. Натомість влада почне контролювати обсяги зерна, що ввозиться з України.

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Влада Румунії не заборонятиме імпорт українського продовольства, але запровадить деякі обмеження. Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, за словами міністра сільського господарства Румунії Петре Деа, влада країни не збирається в односторонньому порядку вводити заборону на імпорт українських зернових. Натомість Румунія чекатиме, які заходи вживатиме Європейська комісія для допомоги фермерам Центральної та Східної Європи.

При цьому, за інформацією журналістів, Петре Деа під час своєї зустрічі з українським міністром Миколою Сольським у Бухаресті зазначив, що країни консультуватимуться щотижня щодо очікуваних обсягів зерна для обмеження імпорту.

Тим часом щоб нівелювати для румунських фермерів втрати, спричинені імпортом дешевого українського зерна, 20 червня уряд країни вирішив збільшити компенсаційні виплати.

Проблеми з українським зерном: як усе починалося

Річ у тім, що частина українського зерна, яке надходило до Європейського союзу, залишалося в результаті у найближчих країнах. Це спровокувало різке зниження цін на внутрішньому ринку ЄС, що не сподобалося багатьом фермерам. Ці країни також отримають 100 млн євро з фондів ЄС для компенсації збитків фермерам.

Європейський Союз також планує у червні 2023 року продовжити військовий режим торгівлі з Києвом, але в новій версії угоди буде посилено деякі положення, що дозволить у майбутньому вживати заходів для "захисту" свого ринку.

ЄС також планує організувати колони вантажівок, поїздів і барж для транспортування зерна до портів, звідки його відправлять до країн, що потребують. Все це збільшує пропускну спроможність Дунаю, але комерційні трейдери здебільшого відмовляються платити за цей вид транспорту через його дорожнечу.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що Угорщина заборонила імпорт 25 агропродуктів та зернових з України. Будапешт не забороняє транзит продуктів з території України, але їх ретельно перевірятимуть на кордоні за допомогою електронних пристроїв та патрулів.

18 числа Україна та Польща домовилися про відновлення транзиту зерна. Міністр сільського господарства Роберт Телюс зазначив, що Варшава розробила механізми, які гарантують, що під час транзиту зерно не залишиться на території країни.

Поки що країни Євросоюзу відмовляються від українського зерна в охопленій війною країні триває посівна, про хід якої писав Фокус.