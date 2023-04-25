"Ростмастер" вместо "Твистер": в Москве открылся аналог фастфуда KFC (видео)

По информации СМИ, по опыту сети "Вкусно и точка", новые рестораны также оставят фирменные цвета и большую часть меню, но изменят названия фирменных блюд.

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В среду, 25 апреля в помещении бывшего крупнейшего заведения фастфуда KFC в Москве открылось новое заведение с названием Rostic’s. Об этом сообщает российское издание gazeta.ru.

Известно, что после ухода в октябре прошлого года американской корпорации Yum! Brands, владеющей сетью ресторанов быстрого питания KFC, в России стали открываться новые заведения в тех же помещениях.

По информации гендиректора "Юнирест", которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands Татьяны Шаманской, сделка о продаже бизнеса завершилась в апреле и одним из ее условий стал ребрендинг, как и ранее в случае с сетью ресторанов быстрого питания McDonald's, вместо которых появились рестораны "Вкусно и точка".

Издание сообщает, что на месте бывших ресторанов KFC планируют открыть 40 ресторанов Rostic’s в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, еще 26 планируют открыть до конца мая в Московской области.

На видео с открытия нового ресторана можно увидеть, что новая сеть использует традиционные фирменные цвета KFC.

Также по информации издания, согласно условиям ребрендинга Rostic’s не имеет права использовать названия блюд сети KFC, однако часть старого меню сохранится.

По словам совладельца компании "Смарт Сервис", выкупившей активы Yum! Brands в России Константина Котова, блюда и цены будут почти такими же как в бывшем KFC, только с другими названиями типа "Шеф-ролл" и "Ростмастер" вместо "Твистер" и "Боксмастер".

Напомним, 5 июля 2022 года стало известно, что компания Yum! Brands, Inc., владеющая брендами KFC и Pizza Hut сообщила о своем намерении уйти с российского рынка.

В июне прошлого года после ухода компании McDonald's из России сеть ресторанов переименовали, они получили название "Вкусно — и точка". Меню осталось практически неизменным, из названий блюд лишь убрали приставку "Мак".