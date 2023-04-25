"Ростмайстер" замість "Твістер": у Москві відкрився аналог фастфуду KFC (відео)

За інформацією ЗМІ, з досвіду мережі "Смачно і крапка", нові ресторани також залишать фірмові кольори та більшу частину меню, але змінять назви фірмових страв.

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У середу, 25 квітня, у приміщенні колишнього найбільшого закладу фастфуду KFC у Москві відкрився новий заклад з назвою Rostic's. Про це повідомляє видання gazeta.ru.

Відомо, що після того, як у жовтні минулого року з російського ринка пішла американська корпорація Yum! Brands, що володіє мережею ресторанів швидкого харчування KFC, в Росії почали відкриватися нові заклади в тих самих приміщеннях.

За інформацією гендиректора "Юнірест", що керує колишніми активами американської Yum! Brands Тетяни Шаманської, угода про продаж бізнесу була підтверджена у квітні і однією з її умов став ребрендинг, як і раніше у випадку з мережею швидкого харчування McDonald's, замість яких з'явилися ресторани "Смачно і крапка".

Видання повідомляє, що на місці колишніх ресторанів швидкого харчування KFC планують відкрити 40 закладів Rostic's у Москві та Ханти-Мансійському автономному окрузі, ще 26 планують відкрити до кінця травня у Московській області.

На відео з відкриття нового ресторану можна побачити, що нова мережа використовує традиційні фірмові кольори KFC.

Також, за інформацією видання, згідно з умовами ребрендингу Rostic's не має права використовувати назви страв мережі KFC, проте частина старого меню збережеться.

За словами співвласника компанії "Смарт Сервіс", що викупила активи Yum! Brands в Росії Костянтина Котова, страви та ціни будуть майже такими ж як у колишньому KFC, тільки з іншими назвами типу "Шеф-рол" та "Ростмайстер" замість "Твістер" та "Боксмайстер".

Нагадаємо, 5 липня 2022 року стало відомо, що компанія Yum! Brands, Inc., що володіє брендами KFC і Pizza Hut, повідомила про свій намір піти з російського ринку.

У червні минулого року після припинення роботи компанії McDonald's у Росії мережу ресторанів перейменували, вони отримали назву "Смачно і крапка". Меню залишилося практично незмінним, а з назв страв лише прибрали приставку "Мак".