Ток в Европу: сколько электроэнергии продала Украина за границу после российских обстрелов

Чаще всего украинскую электроэнергию покупают такие страны, как Молдова и Польша. Прибыль, полученную с экспорта электроэнергии в Европу, украинская власть планирует направить на подготовку к следующему отопительному сезону.

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В течение апреля 2023 года Украина продала за границу 89,7 тыс. МВт-ч электроэнергии после полугодичного перерыва, связанного с российскими ракетными обстрелами. Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".

По информации журналистов, больше всего электроэнергии было экспортировано в Молдову — более 40 тыс. МВт-ч, в Польшу поступило 30,4 тыс. МВт-ч, а в Словакию — 19,2 тыс. МВт-ч.

"По Молдове трейдеры постепенно увеличивали бронированную мощность сечения для экспорта и в последние дни бронировали около 85-95% из 650 МВт предложенной часовой пропускной способности. На рынке утверждают, что большая часть поставленной в Молдову э/э дальше идет в Румынию", — сказано в сообщении.

"ДТЭК Западэнерго" экспортирует в Польшу 1800 МВт-ч тока в сутки, бронируя для этого максимальную на данный момент мощность пересечения — по 75 МВт в каждый час.

В Словакию из Украины поступило 19,2 тыс. МВт-ч. Поставками занимались компании "ДТЭК Западэнерго", "ДЭ Трейдинг" и другие.

Напомним, Украина возобновила экспорт электроэнергии с 12 апреля 2023 года. По данным Минэнергетики, в небольших объемах украинская электроэнергия поступала в Польшу и Молдову.

В ведомстве также отмечали, что за границу поставляется только избыточная мощность. При этом экспорт электроэнергии возможен только при условии, что украинские потребители будут полностью обеспечены электричеством. Если ситуация в энергосистеме изменится из-за, например, новых ракетных ударов со стороны РФ, экспорт будет сразу прекращен.

Также сообщалось, что в Министерстве энергетики планируют увеличить мощность межгосударственных сечений до 6 ГВт к 2030 году. Сейчас пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт, а импорта – 1050 МВт.