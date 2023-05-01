Струм у Європу: скільки електроенергії продала Україна за кордон після російських обстрілів

Найчастіше українську електроенергію купують такі країни, як Молдова та Польща. Прибуток, отриманий з експорту електроенергії до Європи, українська влада планує спрямувати на підготовку до наступного опалювального сезону.

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Протягом квітня 2023 року Україна продала за кордон 89,7 тис. МВт-год електроенергії після піврічної перерви, пов'язаної з російським ракетним обстрілом. Про це повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".

За інформацією журналістів, найбільше електроенергії було експортовано до Молдови — понад 40 тис. МВт-год, до Польщі надійшло 30,4 тис. МВт-год, а до Словаччини — 19,2 тис. МВт-год.

"По Молдові трейдери поступово збільшували броньовану потужність перерізу для експорту і останніми днями бронювали приблизно 85-95% із 650 МВт запропонованої годинної пропускної спроможності. На ринку стверджують, що більша частина поставленої до Молдови е/е далі йде до Румунії", — сказано у повідомленні.

"ДТЕК Західенерго" експортує до Польщі 1800 МВт-год струму на добу, бронюючи для цього максимальну наразі потужність перетину — по 75 МВт за годину.

До Словаччини з України надійшло 19,2 тис. МВт-год. Поставками займалися компанії "ДТЕК Західенерго", "ДЕ Трейдинг" та інші.

Нагадаємо, Україна відновила експорт електроенергії з 12 квітня 2023 року. За даними Міненергетики, у невеликих обсягах українська електроенергія надходила до Польщі та Молдови.

У відомстві також зазначали, що за кордон поставляється лише надмірна потужність. При цьому експорт електроенергії можливий лише за умови, що українські споживачі повністю забезпечені електрикою. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться через, наприклад, нові ракетні удари з боку РФ, експорт буде відразу припинено.

Також повідомлялося, що у Міністерстві енергетики планують збільшити потужність міждержавних перерізів до 6 ГВт до 2030 року. Наразі пропускна спроможність для експорту електроенергії до Європи становить 400 МВт, а імпорту – 1050 МВт.