Струму вистачить усім: Україна придумала, як збільшити потужність електромереж з Євросоюзом

Серед пріоритетних проектів — створення нової лінії електропередачі між Україною та Польщею, а також ще однією, яка буде проведена до Румунії.

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Україна хоче збільшити потужність міждержавних перерізів до 6 ГВт. Очікується, що це станеться до 2030 року, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Наразі пропускна спроможність для експорту електроенергії до Європи становить 400 МВт, а імпорту – 1050 МВт.

"Ми прагнемо збільшити обсяг експорту та імпорту електроенергії між країнами-членами ЄС та Україною. Плануємо будівництво нових ліній, розширення енергетичних коридорів", – розповів заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.

Серед пріоритетних проєктів, як зазначив Демченко, – збудувати нову лінію електропередачі (ЛЕП) між Україною та Польщею, а також ще одну лінію між Україною та Румунією.

"У наших умовах важлива модернізація та реконструкція розподільчих мереж, впровадження розумного обліку електроенергії, цифровізація підстанцій та інтеграція розподіленої генерації. Ця робота може стати також сферою інтересів для бізнесу країн Ініціативи трьох морів", – наголосив він.

Хто у Європейському Союзі купує український струм

Україна відновила експорт електроенергії з 12 квітня 2023 року. За даними Міненергетики, у невеликих обсягах українська електроенергія надходила до Польщі та Молдови.

У відомстві також зазначали, що за кордон поставляється лише надмірна потужність. При цьому експорт електроенергії можливий лише за умови, що українські споживачі повністю забезпечені електрикою. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться через, наприклад, нові ракетні удари з боку РФ, експорт буде відразу ж припинено.

Нагадаємо, з осені минулого року ЗС РФ здійснили понад 15 масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України, ще 18 атак було вчинено із застосуванням дронів-камікадзе.

В українському уряді зазначали, що станом на грудень 2022 року майже 50% енергосистеми було пошкоджено або зруйновано. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції та більшість ГЕС.

Тим часом в "Укренерго" вважають, що вже влітку українці можуть знову зіткнутися з відключеннями світла. За словами лави компанії Володимира Кудрицького, в українській енергосистемі зберігається складна ситуація через російські ракетні обстріли.