Тока хватит всем: Украина придумала, как увеличить мощность электросетей с Евросоюзом

Среди приоритетных проектов – создание новой линии электропередачи между Украиной и Польшей, а также еще одной, которая будет проведена в Румынию.

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Украина хочет увеличить мощность межгосударственных сечений до 6 ГВт. Ожидается, что это произойдет к 2030 году, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В данный момент пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу составляет 400 МВт, а импорта – 1050 МВт.

"Мы стремимся увеличить объем экспорта и импорта электроэнергии между странами-членами ЕС и Украиной. Планируем строительство новых линий, расширение энергетических коридоров", – рассказал заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков.

Среди приоритетных проектов, как отметил Демченко, – построить новую линию электропередачи (ЛЭП) между Украиной и Польшей, а также еще одну линию между Украиной и Румынией.

"В наших условиях важна модернизация и реконструкция распределительных сетей, внедрение разумного учета электроэнергии, цифровизация подстанций и интеграция распределенной генерации. Эта работа может стать также сферой интересов для бизнеса стран Инициативы трех морей", – подчеркнул он.

Кто в Европейском Союзе покупает украинский ток

Украина возобновила экспорт электроэнергии с 12 апреля 2023 года. По данным Минэнергетики, в небольших объемах украинская электроэнергия поступала в Польшу и Молдову.

В ведомстве также отмечали, что за границу поставляется только избыточная мощность. При этом экспорт электроэнергии возможен только при условии, что украинские потребители будут полностью обеспечены электричеством. Если ситуация в энергосистеме изменится из-за, например, новых ракетных ударов со стороны РФ, экспорт будет сразу же прекращен.

Напомним, с осени прошлого года ВС РФ совершили более 15 массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, еще 18 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.

В украинском правительстве отмечали, что по состоянию на декабрь 2022 года, около 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. Российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Тем временем в "Укрэнерго" считают, что уже летом украинцы могут снова столкнуться с отключениями света. По словам лавы компании Владимира Кудрицкого, в украинской энергосистеме сохраняется сложная ситуация из-за российских ракетных обстрелов