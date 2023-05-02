На $4 млрд больше. Госдолг Украины продолжает расти из-за войны с РФ

В Министерстве финансов поделились информацией о госдолге Украниы по состоюнию на март 2023 года. Фокус рассказывает о главных цыфрах.

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По итогам марта 2023 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте стала больше на 143,23 млрд грн, а в долларовом – на 3,92 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

По состоянию на 31 марта госдолг нашей страны составил 4,38 трлн грн, или 119,91 млрд долларов. Например, внешний долг составляет 2,87 трлн грн (65,47% от общей суммы), или 78,51 млрд долларов. В то же время внутренний долг достигает 1,51 трлн грн (34,53%), или 41,4 млрд долларов.

Отметим, что в США ранее согласились в 2023 году предоставить бюджету Украину помощь в виде грантов на 9,9 млрд долларов. Тем временем ЕС предоставит 18 млрд евро макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов.

К слову, рассчитываться со всеми кредитами от Европейского Союза в рамках финансовой поддержки на фоне войны, наша страна будет в течение 35 лет. Так, в феврале 2023 года заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова назвала равномерным распределение того, как Украина будет отдавать кредиты международным партнерам.

"В ЕС предоставляют такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры. Это является одним из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны", — отметила она.

Напомним, в августе 2022 года стало известно, что правительству удалось договориться с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу до 2024 года. Согласие на реструктуризацию долга дали держатели около 75% иностранных облигаций Украины стоимостью около 20 млрд долларов. Соответствующее решение вступило в силу 11 августа.

Еще Фокус разбирался, зачем правительство Украины просило кредиторов сделать паузу в вопросе выплаты долга по еврооблигациям. Также Фокус рассказывал, что в январском отчете ООН говорилось о разрушительном влиянии большой войны с РФ на экономику Украины — за 2022 год она упала более чем на 35%.