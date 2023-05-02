На $4 млрд більше. Держборг України продовжує зростати через війну з РФ

У Міністерстві фінансів поділилися інформацією про держборг України за станом на березень 2023 року. Фокус розповідає про головні цифри.

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За підсумками березня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України у гривневому еквіваленті стала більшою на 143,23 млрд грн, а у доларовому – на 3,92 млрд доларів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Станом на 31 березня держборг нашої країни становив 4,38 трлн грн, або 119,91 млрд доларів. Наприклад, зовнішній борг становить 2,87 трлн грн (65,47% від загальної суми), або 78,51 млрд. доларів. Водночас внутрішній борг сягає 1,51 трлн грн (34,53%), або 41,4 млрд. доларів.

Зазначимо, що у США раніше погодилися у 2023 році надати бюджету Україну допомогу у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів. Тим часом ЄС надасть 18 млрд євро макрофінансовій допомозі у вигляді пільгових кредитів.

До речі, розраховуватись з усіма кредитами від Європейського Союзу в рамках фінансової підтримки на фоні війни наша країна буде впродовж 35 років. Так, у лютому 2023 року заступник міністра фінансів України Ольга Зикова назвала рівномірним розподіл того, як Україна віддаватиме кредити міжнародним партнерам.

"У ЄС надають такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним із прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до боргового навантаження нашої країни", — зазначила вона.

Нагадаємо, у серпні 2022 року стало відомо, що уряду вдалося домовитися з кредиторами про відстрочку виплат із зовнішнього боргу до 2024 року. Згоду на реструктуризацію боргу дали власники близько 75% іноземних облігацій України вартістю близько 20 млрд. доларів. Відповідне рішення набуло чинності 11 серпня.

Ще Фокус розбирався, навіщо уряд України просив кредиторів зробити паузу у питанні виплати боргу з єврооблігацій. Також Фокус розповідав, що у січневому звіті ООН йшлося про руйнівний вплив великої війни з РФ на економіку України — за 2022 рік вона впала більш ніж на 35%.