Съел пельмени в кафе — заплати: в Госдуме придумали новый способ финансирования ВС РФ

Российскому парламенту предлагают пополнить Налоговый кодекс нормой, которая предусматривает отчисления по 1% с каждого счета в заведениях или ночных клубах.

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Депутат российской Государственной Думы Михаил Матвеев придумал необычный способ для дополнительного финансирования армии страны, которая сейчас ведет захватническую войну в Украине. Так, по его мнению, государство должно ввести "целевой налог на развлечения". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По задумке политика, по 1% со всех чеков в кафе и ресторанах в рамках нового налога, будут переводиться на нужды ВС РФ, чтобы армии было не так обидно прозябать в "нищете".

"Иностранные подданные и заукраинцы окажутся в сложном положении: ходишь в кафе и рестораны — помогаешь российской армии. Не хочешь — пельмени на кухне варишь", — сказал он.

Позже Матвеев в интервью росСМИ сообщил, что эта мера, вероятно, будет включена в налоговый кодекс. Он считает, что с "налогом на развлечение" российские кошельки смогут справиться.

К слову, в феврале 2023 года появилась информация, что российские власти собираются прибавить к 20%-му налогу на прибыль местных компаний еще 0,5 процентных пункта. Идея возникла после того, как в Кремле предложили Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) пополнить федеральный бюджет на 200-250 миллиардов рублей.

Тем временем дефицит государственного бюджета России по итогам первых четырех месяцев 2023 года превысил план за весь год. Так, по информации российского Минфина, "дыра" в бюджете достигла 3,42 трлн рублей ($44,87 млрд) — это больше запланированных на весь год 2,90 трлн рублей ($38,05 млрд) дефицита, или 2% ВВП.

Также напомним, что в России может появиться единовременный сбор, которым обложат производителей удобрений и угля, чтоб покрыть бюджетные расходы на войну с Украиной. В постановлении правительства эти экономические меры называются частью "мобилизации доходов".