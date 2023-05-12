З'їв пельмені в кафе — заплати: у Держдумі вигадали новий спосіб фінансування ЗС РФ

Російському парламенту пропонують поповнити Податковий кодекс нормою, яка передбачає відрахування по 1% із кожного рахунку у закладах чи нічних клубах.

Related video

Депутат російської Державної Думи Михайло Матвєєв вигадав незвичайний спосіб для додаткового фінансування армії країни, яка зараз веде загарбницьку війну в Україні. Так, на його думку, держава має запровадити "цільовий податок на розваги". Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За задумом політика, по 1% з усіх чеків у кафе та ресторанах у рамках нового податку, будуть переводитись на потреби ЗС РФ, щоб армії було не так прикро мерзнути в "злиднях".

"Іноземні піддані та заукраїнці виявляться у складному становищі: ходиш у кафе та ресторани – допомагаєш російській армії. Не хочеш – пельмені на кухні вариш", – сказав він.

Пізніше Матвєєв в інтерв'ю росЗМІ повідомив, що ця міра, ймовірно, з'явиться у податковому кодексі. Він вважає, що з "податком на розвагу" російські гаманці зможуть впоратися.

До речі, у лютому 2023 року з'явилася інформація, що російська влада має намір додати до 20%-го податку на прибуток місцевих компаній ще 0,5 процентних пунктів. Ідея виникла після того, як у Кремлі запропонували Російському союзу промисловців та підприємців (РСПП) поповнити федеральний бюджет на 200-250 мільярдів рублів.

Тим часом дефіцит державного бюджету Росії за підсумками перших чотирьох місяців 2023 перевищив план за весь рік. Так, за інформацією російського Мінфіну, "дірка" у бюджеті досягла 3,42 трлн рублів ($44,87 млрд) — це більше запланованих на весь рік 2,90 трлн рублів ($38,05 млрд) дефіциту, або 2% ВВП.

Також нагадаємо, що в Росії може виникнути одноразовий збір, яким обкладуть виробників добрив та вугілля, щоб покрити бюджетні витрати на війну з Україною. В ухвалі уряду ці економічні заходи називаються частиною "мобілізації доходів".